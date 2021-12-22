سهم تسلا يدخل السوق الهابطة .. قيمته هوت 27.6 % من الذروة

واصل سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تسلا" تسجيل تراجعات، ليصل سعر السهم إلى 899.9 دولار بنهاية تداولات 20 كانون الأول (ديسمبر)، ليدخل بذلك السوق الهابطة.وتراجع السهم بنسبة 27.6 في المائة، من ذروته البالغة 1243.49 في 4 تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك بعد أيام من بيع إيلون ماسك؛ المؤسس ورئيس الشركة، أسهما بقيمة 906 ملايين دولار، ليصل إجمالي مبيعاته إلى 13 مليار دولار.إلى ذلك، وضع إيلون ماسك؛ حدا للتكهنات والجدل بشأن صفقته التاريخية لبيع جزء من حصته في شركة تسلا، بعد إعلانه أنه سيدفع ضرائب أكثر من 11 مليار دولار خلال العام الحالي. وفي رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال ماسك؛ "لهؤلاء المندهشين، سأدفع ضرائب تزيد على 11 مليار دولار خلال العام الحالي" لتكون أكبر مبلغ يسدده شخص واحد للضرائب في تاريخ الولايات المتحدة، بحسب "الألمانية".وباع ماسك؛ أغنى رجل في العالم بثروة تقدر بنحو 254 مليار دولار، حصة من أسهم تسلا، واستخدم خيارات شراء الأسهم منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حيث باع السهم بسعره السوقي الحالي واشترى السهم مقابل نحو 6.24 دولار مستغلا خيارات شراء الأسهم التي تعود إلى 2012. وتعرض ماسك للانتقادات في أعقاب تقارير ذكرت أنه لم يسدد ضرائبه في 2018. ووفقا لمعدلات الضرائب في الولايات المتحدة، فإن ماسك سيدفع نحو 53 في المائة من صافي ثروته للضرائب.وسهم تسلا فقد كل المكاسب التي كان قد حققها في أعقاب الإعلان عن توقيع صفقة لبيع 100 ألف من السيارات لشركة تأجير السيارات الأمريكية هيرتز جلوبال هولدنجز في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث ارتفع سعر السهم في ذلك الوقت بنسبة 35 في المائة تقريبا.وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن السهم فقد هذه الزيادة بالكامل حاليا، بعد تراجعه الإثنين بنسبة 4.2 في المائة إلى 893.39 دولار.