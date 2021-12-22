ارتفاع «وول ستريت» بعد عمليات بيع واسعة .. أسهم «نايكي» و«ميكرون» تقودان المكاسب

ارتفعت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت عند بداية التعاملات أمس، بعد عمليات بيع واسعة في الجلسة السابقة، إذ ساعدت الأرباح الفصلية القوية من "نايكي" والتوقعات الإيجابية من شركة ميكرون لصناعة الرقائق على رفع المعنويات.وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 137.34 نقطة أو 0.39 في المائة إلى 35069.50 نقطة. كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 26.94 نقطة، أو 0.59 في المائة، إلى 4594.96 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع 159.49 نقطة، أو 1.06 في المائة، إلى 15140.43 نقطة.من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية أمس بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسة السابقة مع قفزة في أسهم الشركات المرتبطة بالسلع عوضت أثر المخاوف المتعلقة بانتشار متحور أوميكرون من فيروس كورونا.وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 في المائة وقادت أسهم قطاعات التعدين والنفط المكاسب على خلفية ارتفاع أسعار النحاس والنفط مع تحسن طفيف في الإقبال على المخاطر.وارتفع سهم "أديداس" للملابس الرياضية 1.2 في المائة و"بوما" للملابس الرياضية 1 في المائة.وتراجع سهم "سانوفي" 0.1 في المائة بعد إعلان اعتزامها شراء "أميونيكس فرماسوتيكال" مقابل نحو مليار دولار.وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات أمس، بعدما رفعت الحكومة تقييمها لأداء الاقتصاد لأول مرة في 17 شهرا خلال كانون الأول (ديسمبر).وأكد تقرير صادر عن الحكومة اليابانية، أن الاقتصاد يحقق نموا لأن الظروف القاسية الناتجة عن الفيروس تتراجع تدريجيا، ولكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة مراقبة أي مخاطر ناتجة عن سلالات جديدة مثل أوميكرون عن كثب. وأضاف: "نحن نحدث تقييمنا الاستهلاكي لدينا في ضوء التعافي الإضافي في الخدمات التي تتراوح ما بين المطاعم والترفيه والقطاعات الأخرى، إضافة إلى انتعاش مبيعات السيارات وسط تراجع الاضطرابات الخاصة بالإمدادات".وارتفع مؤشر نيكاي بنحو 2.08 في المائة إلى 28517 نقطة، كما صعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47 في المائة عند 1970 نقطة.إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الصينية أمس بقيادة قطاع العقارات، كما صعدت أسهم شركات السياحة في ظل تراجع حدة المخاوف بسبب المتحور الجديد. وارتفع مؤشر سي إس أي 300 لأسهم العقارات بأكثر من 4 في المائة مسجلا أعلى إغلاق يومي في شهرين.وصعد مؤشر شنغهاي المركب بنحو 0.88 في المائة إلى 3625 نقطة، كما زاد مؤشر شنتشن 1.05 في المائة إلى 2504 نقاط، فيما ارتفع مؤشر سي إس أي 300 بنحو 0.68 في المائة إلى 4913 نقطة.