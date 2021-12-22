وتصدر الأسهم المرتفعة "المركز الكندي الطبي" بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 88.50 ريال، يليه سهم "غاز" بنحو 5.7 في المائة ليغلق عند 125.40 ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايزر" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 274 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 4.5 في المائة ليغلق عند 389.80 ريال، يليه سهم "سمو" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 61.50 ريال، وحل ثالثا سهم "أسمنت الرياض" بنحو 0.9 في المائة ليغلق عند 33 ريالا. وكان الأعلى تداولا سهم "الحاسوب" بقيمة 29 مليون ريال، يليه سهم "برغرايزر" بقيمة 19 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 12 مليون ريال.
«نمو» تفقد 220 نقطة بتداولات قيمتها 116 مليون ريال
وتصدر الأسهم المرتفعة "المركز الكندي الطبي" بنحو 6.8 في المائة ليغلق عند 88.50 ريال، يليه سهم "غاز" بنحو 5.7 في المائة ليغلق عند 125.40 ريال، وحل ثالثا سهم "برغرايزر" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 274 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 4.5 في المائة ليغلق عند 389.80 ريال، يليه سهم "سمو" بنحو 2 في المائة ليغلق عند 61.50 ريال، وحل ثالثا سهم "أسمنت الرياض" بنحو 0.9 في المائة ليغلق عند 33 ريالا. وكان الأعلى تداولا سهم "الحاسوب" بقيمة 29 مليون ريال، يليه سهم "برغرايزر" بقيمة 19 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 12 مليون ريال.
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