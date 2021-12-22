أسعار الغاز في أوروبا تحطم الأرقام القياسية .. أعلى 7 أضعاف من مطلع العام

سجلت أسعار الغاز في أوروبا مستويات قياسية جديدة أمس على وقع الطلب في فصل الشتاء والتوتر الجيوسياسي بين روسيا، المزود الرئيس، والدول المستوردة.وبحسب "الفرنسية"، وصل سعر الغاز في سوق "تي تي إف" الهولندية، السوق المرجعية الأوروبية، خلال التعاملات أمس، إلى 162.775 يورو للميجاواط ساعة، بزيادة تزيد بقليل على 10 في المائة عن سعر إغلاق الإثنين، محطما الرقم القياسي السابق الذي سجله في 6 تشرين الأول (أكتوبر).كذلك بلغ الغاز البريطاني تسليم الشهر المقبل مستويات قياسية جديدة قدرها 408.30 بنس للوحدة الحرارية.وهذه الأسعار أعلى بسبع مرات منها في مطلع العام، وأفاد محللو مصرف دويتشه بنك أن "الغاز الطبيعي الأوروبي يواصل ارتفاعه الثابت".ويمكن تفسير هذه الزيادة في الأسعار بعاملين هما "درجات الحرارة التي تواصل انخفاضها في أوروبا" في اليوم الأول من الشتاء و"عدم تخزين غازبروم "مجموعة الغاز الروسية العملاقة" طاقات إضافية في كانون الثاني (يناير) للغاز الذي يمر عبر أوكرانيا" علما أن ثلث الغاز الأوروبي مصدره روسيا.وتراجع مخزون الغاز في أوروبا بسبب الشتاء الطويل في 2020 ولم تعمد الدول إلى إعادة التخزين بشكل كاف منذ ذلك الحين.ويضاف إلى ذلك تدني حصة الطاقات المتجددة لأسباب تتعلق بالأحوال الجوية.كما يرى بعض المحللين أن روسيا تتشدد في عرضها من الغاز لأوروبا للدفع باتجاه ارتفاع أسعار الطاقة في الشتاء، بهدف الضغط من أجل الإسراع في وضع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" قيد الخدمة، غير أن موسكو تنفي ذلك وتشير بدورها إلى القرارات الأوروبية خلف هذه الزيادة في الأسعار.وأنجز مشروع خط "نورد ستريم 2"، لكن من غير المتوقع أن تصادق عليه الهيئة الألمانية الناظمة للطاقة قبل منتصف 2022.وفي ظل هذه الظروف، فإن أي حادث دبلوماسي جديد بين موسكو والدول المستوردة يثير موجة شراء في سوق الغاز، وهو ما حصل عند طرد دبلوماسيين ألمانيين الإثنين ردا على إجراء مماثل اتخذته برلين الأسبوع الماضي متهمة روسيا بتدبير قتل معارض شيشاني في ألمانيا في 2019.من جهة أخرى، تبقى أوكرانيا في صلب التوتر بين موسكو والغربيين الذين يتهمون روسيا بحشد قوات على الحدود الأوكرانية تمهيدا لهجوم عسكري محتمل.ويرفض الكرملين هذه الاتهامات، مؤكدا أن روسيا تواجه تهديدا من حلف الأطلسي الذي يمد أوكرانيا بالسلاح وينشر قدرات عسكرية جوية وبحرية في منطقة البحر الأسود.يأتي ذلك في وقت أظهرت فيه بيانات من شركة جاسكيد الألمانية أن تدفقات الغاز الروسية إلى ألمانيا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا توقفت صباح أمس.وبحسب "رويترز"، تدار مستويات التدفق ووجهتها على خط أنابيب يامال-أوروبا حسب طلب المستهلكين. وتتراجع التدفقات المتجهة غربا منذ السبت ما دفع أسعار الغاز الفورية في أوروبا إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.