أسهم السلع والسفر تدعم تعافي البورصات الأوروبية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم ، متعافية من خسائر الأمس، بدعم من الأسهم المرتبطة بالسلع والسفر مما عوض المخاوف من انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 في المائة، وكانت أسهم شركات التعدين والنفط من بين أكبر الرابحين وسط ارتفاع أسعار النحاس والخام. كما صعدت أسهم شركات السفر.

وتعافى ستوكس 600 بعد خسائر على مدى يومين مع استمرار تأثر المعنويات بالمخاوف من القيود المرتبطة بكوفيد-19 في جميع أنحاء أوروبا، في حين قد تزيد التقلبات بسبب نقص السيولة قبل عطلة نهاية العام.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 1.4 في المائة بفضل المكاسب القوية لأسهم شركتي الطاقة رويال داتش شل وبي.بي، وشركتي التعدين ريو تينتو وبي.إتش.بي جروب.

ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، قفز سهم شركة إيه.إس.إم.إل هولدنج لأشباه الموصلات 3.6 في المائة ليقود المكاسب على المؤشر الأوروبي القياسي، في أعقاب تجاوز شركة تصنيع الرقائق الأمريكية ميكرون تكنولوجي لتوقعات السوق في أحدث تقرير لها.