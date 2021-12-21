ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي 20 %

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي اليوم بأكثر من 20 في المائة بعد تخفيض روسيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا، في حين اضطرت فرنسا التي تعتبر مصدرا رئيسيا للكهرباء في أوروبا إلى زيادة وارداتها من الكهرباء واستخدام كميات كبيرة من النفط للمحافظة على إمدادات الكهرباء المحلية.

وأجبر ارتفاع أسعار الطاقة بعض الشركات إلى وقف نشاطها أو تقليصه، في الوقت الذي وصل فيه معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال الشهر الماضي، ويهدد الارتفاع الحالي لأسعار الطاقة التعافي الاقتصادي في أوروبا في ظل ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء إلى مستويات قياسية جديدة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي بنسبة 25 في المائة بعد انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر أحد الخطوط الرئيسية إلى صفر، في الوقت الذي تضخ فيه روسيا الغاز إلى بولندا بحسب شركة جازكيد المشغلة لشبكة خطوط الغاز.

وارتفعت أسعار الكهرباء في ألمانيا تسليم العام المقبل بنسبة 25 في المائة في حين زادت أسعار هذه العقود في فرنسا بنسبة 26 في المائة في ظل وقف تشغيل بعض محطات الطاقة النووية وإعادة تشغيل ست محطات توليد تعمل بالنفط.

في الوقت نفسه فإن انتشار موجة الصقيع في مناطق واسعة من القارة الأوروبية خلال الأسبوع الحالي زاد من حدة أزمة الطاقة، كما فشلت شبكة محطات الطاقة المتجددة واسعة النطاق في أوروبا في زيادة إنتاجها لمواكبة زيادة الطلب. وتراجع إنتاج ألمانيا من طاقة الرياح اليوم إلى 2277 ميجاوات وهو أقل مستوى له منذ 16 نوفمبر الماضي.

وفي هولندا ارتفع سعر الغاز الطبيعي القياسي للأسواق الأوروبية اليوم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلا 183.85 يورو لكل ميجاوات ساعة.