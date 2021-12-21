"الرؤية" تقفز بتوظيف السعوديات في القطاع الخاص 31.8 % .. 718.4 ألف مشتغلة

ارتفع توظيف السعوديات في القطاعين الحكومي والخاص خلال الربع الثالث 2.9 في المائة، ليبلغ عددهن 1.22 مليون مشتغلة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 1.18 مليون مشتغلة بنهاية الربع الثاني.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، قفز توظيف السعوديات 19.2 في المائة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، حيث كان عددهن 1.02 مليون سعودية بنهاية عام 2016.

وجاء الدعم الرئيس من ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص 31.8 في المائة، ليبلغ عددهن 718.4 ألف مشتغلة بنهاية الربع الثالث 2021 مقابل 545.2 ألف بنهاية 2016.

لذلك تغير توزيع السعوديات إلى 59 في المائة يعملن في القطاع الخاص و41 في المائة في القطاع الحكومي بنهاية الربع الثالث 2021 مقابل 53 في المائة و47 في المائة على التوالي بنهاية 2016.

وجاءت هذه الطفرة مدعومة بسياسات حكومية عديدة ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بينها السماح للنساء بقيادة المركبات.

كما تضمنت تلك الجهود، تحمل الدولة 80 في المائة من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص، وتأنيث عديد من الأنشطة الاقتصادية "قصر العمل فيها على الإناث" لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.

من ناحية أخرى، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 34.1 في المائة، مقابل 32.4 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام ذاته.

ويعد معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات في القوى العاملة في الربع الثالث هو الأعلى على الإطلاق.

وحسب بيانات رسمية منها وثيقة برنامج التحول الوطني 2020، أحد برامج رؤية السعودية 2030، سجلت المشاركة الاقتصادية للسعوديات 33.2 في المائة بنهاية 2020، متجاوزة المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 في المائة، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد كخط أساس ضمن البرنامج، 17 في المائة، المسجل في عام 2017.

وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات من 17.4 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2017، إلى 19.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2018، بينما صعد إلى 20.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2019، ثم قفز إلى 25.9 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2020، وإلى 31.4 في المائة في الربع الثاني، و31.3 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته، وإلى 33.2 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020، على الرغم من تفشي جائحة كورونا عالميا.

وخلال 2021، بلغ معدل المشاركة الاقتصادية 32.3 في المائة في الربع الأول، و32.4 في المائة في الربع الثاني، و34.1 في المائة في الربع الثالث.

في السياق ذاته، انخفض معدل البطالة بين السعوديات "15 عاما فأكثر" بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى 21.9 في المائة، مقابل 22.3 في المائة بنهاية الربع السابق له (الربع الثاني من عام 2021).

ومعدل بطالة السعوديات في الربع الثالث هو ثاني أدنى مستوى منذ عام 2002، بعد المسجل في الربع الأول 2021 البالغ 21.2 في المائة.

وتطور انخفاض معدل البطالة بين السعوديات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص معا، من 34.5 في المائة بنهاية 2016، ثم إلى 31 في المائة بنهاية 2017، ثم ارتفع إلى 32.5 في المائة بنهاية 2018، قبل أن يتقلص مرة أخرى إلى 30.8 في المائة بنهاية 2019، وأخيرا إلى 24.4 في المائة بنهاية 2020.



وحدة التقارير الاقتصادية