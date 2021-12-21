"بوينج" و"إيرباص" تطالبان أمريكا بتأجيل خطة إطلاق خدمة الجيل الخامس

طالبت أكبر شركتي لتصنيع الطائرات التجارية في العالم من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتأجيل خطة إطلاق خدمة الجيل الخامس للهواتف الذكية.

وبعث الرئيس التنفيذي لشركة بوينج ديفيد كالهون والرئيس التنفيذي لشركة إيرباص في أمريكا جيفري كنيتيل رسالة إلى وزير النقل بيت بوتيجيج يقولان فيها إن بدء التشغيل في 5 يناير المقبل يمكن أن يسبب مشاكل تؤثر سلبا على قدرة الطائرات على العمل بأمان.

وأوضح تحليل صناعي أن خدمة الجيل الخامس قد تؤثر على أجهزة القياس الرادارية التي يحتاجها طيارو الطائرات التجارية للقيام بهبوط آمن في ظروف الرؤية المنخفضة، مشيرا إلى أن التدخل يمكن أن يؤثر على مئات الآلاف من الرحلات الجوية كل عام، ما يؤخر الرحلات الجوية أو يتسبب في تحويلها.

وقالا مديرا "بوينج" و"إيرباص" التنفيذيان بحسب "سي إن إن" أنهما وضعا اقتراحا جديدا للحد من قوة إرسال خدمة البث عبر الهاتف الجيل الخامس بالقرب من المطارات، ودعا إدارة بايدن إلى العمل مع لجنة الاتصالات الفيدرالية لاعتماد هذا الاقتراح.

وأضافا أن "آثار السماح للجيل الخامس بالانتشار هائلة، وتأتي في وقت لا تزال فيه صناعتنا تكافح آثار وباء كوفيد – 19".