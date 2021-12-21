الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها مرتفعة 0.8 % عند 11261 نقطة .. بلغت  التداولات 5.6 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 90.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11261.28 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 142 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المراكز، وأسترا الصناعية، وساسكو، وريدان، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، وباعظيم، والأهلي للتكافل، والمنجم، وأميانتيت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09% و 3.64% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والمراكز، والإنماء، والمنجم، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والمنجم، والمراكز، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 220.89 نقطة ليقفل عند مستوى 27156.16 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 116 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 830 ألف سهم تقاسمتها 4563 صفقة.