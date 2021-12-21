وزارة الطاقة العمانية: مشروع غاز في سيح رول سينتج 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا

قالت وزارة الطاقة العمانية اليوم إنه من المتوقع أن ينتج مشروع غاز في منطقة الامتياز رقم 10 في سيح رول 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز وذلك في غضون العامين القادمين، بحسب "رويترز" .

ووقعت الوزارة في وقت مبكر اتفاقية امتياز مع شركة شل عُمان لحلول الغاز المتكاملة بالشراكة مع شركتي أوكيو ومرسى للغاز الطبيعي المسال لتطوير وإنتاج الغاز في منطقة الامتياز رقم 10 في سيح رول.