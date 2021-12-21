المركزي المصري: تحويلات العاملين بالخارج 2.6 مليار دولار في سبتمبر

قال البنك المركزي المصري اليوم إن تحويلات العاملين بالخارج تراجعت ثلاثة في المائة على أساس سنوي لتسجل نحو 2.62 مليار دولار خلال سبتمبر مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب "رويترز" .

وأضاف البنك أن التحويلات سجلت خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية ارتفاعا 1.5 في المائة على أساس سنوي إلى 8.1 مليار دولار.