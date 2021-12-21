"بنان": إتمام شراء مبني تجاري في الرياض بقيمة تجاوزت 73 مليون ريال

أعلنت شركة بنان العقارية اليوم عن إتمام جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بعملية الإستحواذ على مبنى تجاري والذي يقع في مدينة الرياض حي قرطبة، وقد تم الإنتهاء من نقل ملكية العقار لصالح الشركة وبلغت قيمة الاستحواذ ثلاثة وسبعون مليون ومائة الف ريال (73,100,000) ريال.

حيث ستتم زيادة المحفظة العقارية للشركة

وسوف يؤدي الإستحواذ الى تحقيق زيادة في الايرادات ابتداءا من الربع الأول من عام 2022م.