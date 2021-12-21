"سمو العقارية" توقع اتفاقية بناء 251 فيلا سكنية لمشروع أرين في الخبر

أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع اتفاقية ادارة تطوير وتسويق وبناء عدد 251 فيلا سكنية لمشروع أرين السكني الواقع في مدينة الخبر مع شركة أدير القابضة وشركة ادير العقارية (أطراف ذات علاقة) ، مقابل حصول شركة سمو العقارية على اتعاب قدرها (10%) من اجمالي تكاليف التطوير تدفع خلال مدة الاتفاقية البالغة (30) شهرا تبدأ من تاريخ صدور رخصة البيع على الخارطة.

ويتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي ينعكس على نتائج وايرادات الشركة اعتباراً من صدور رخصة البيع على الخارطة.