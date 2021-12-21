"الخریف" توقع عقد تشغيل وصيانة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ‬‬‬‬‬‬‬بقيمة 33 مليون ريال

أعلنت شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة اليوم بأنه تم توقيع عقد تشغيل وصيانة مشاريع المياه بمحافظة عقلة الصقور وضرية وقرى ومراكز منطقة القصيم مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتكون تفاصيل العقد وفق التالي:

- تاريخ اعلان الترسية: 1443-02-05 الموافق 2021-09-12

- موضوع العقد: تشغيل وصيانة مشاريع المياه بمحافظة عقلة الصقور وضرية وقرى ومراكز منطقة القصيم.

- تاريخ توقيع العقد: 1443-05-03 الموافق 2021-12-07

- قيمة العقد: 33,999,750.00 ريال سعودي

تفاصيل العقد: ستقوم شركة الخریف لتقنیة المیاه والطاقة بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة مشاريع المياه بمحافظة عقلة الصقور وضرية وقرى ومراكز منطقة القصيم.‬‬‬‬‬‬

- مده العقد: 36 شهرا.

- الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها: بدأ ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الثالث من عام 2021