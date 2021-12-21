الأتراك يسارعون لاستبدال الليرة بالدولار والذهب .. ارتفاع غير محتمل للأسعار

هوت الليرة التركية مجددا إلى قاع جديد أمس، إذ فقدت 6 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، غداة تصريحات للرئيس رجب طيب أردوغان أكد فيها عدم رفع أسعار الفائدة لتثبيت سعر الصرف.

وتراجع سعر صرف الليرة لمستوى قياسي منخفض جديد، عند 17.6 ليرة لكل دولار.

ويسارع الأتراك إلى استبدال عملتهم المحلية بالدولار والذهب حفاظا على قدرتهم الشرائية.

وبحسب "رويترز"، يضغط رئيس الدولة على البنك المركزي كل شهر لخفض أسعار الفائدة رغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 21.31 في المائة، وقد يبلغ 30 في المائة في الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء في الاقتصاد.

وخسرت الليرة التركية أكثر من 57 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية كانون الثاني (يناير)، وقد أدى هذا الانهيار إلى ارتفاع غير محتمل في الأسعار، حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على الواردات، خاصة بالنسبة للمواد الأولية والطاقة. وشهدت أسعار السلع الأساسية مثل زيت عباد الشمس ارتفاعا 50 في المائة خلال عام.

وكانت الليرة التركية قد هبطت لأدنى مستوياتها سابقا عند 17.17 مقابل الدولار الجمعة الماضية.

وقرر البنك المركزي التركي الخميس تخفيض معدل الفائدة الرئيس إلى 14 في المائة، في رابع تخفيض منذ أيلول (سبتمبر).

ويواصل "المركزي" خفض الفائدة تماشيا مع توجه أردوغان، الذي يتبنى نظرية غير تقليدية مفادها بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وجدد أردوغان تأكيده على أن الفائدة المرتفعة تجعل الثري أكثر ثراء والفقير أكثر فقرا.

وبحسب "الفرنسية"، دفع تواصل تراجع الليرة التركية أمس التجار، الذين يتوخون عادة الحذر إلى الخروج عن صمتهم، فيما ما زال الرئيس رجب طيب أردوغان مصمما على عدم رفع أسعار الفائدة.

وأمام تصميم أردوغان على مواصلة الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، دعته جمعية رجال الأعمال الأتراك، التي تمثل نحو 85 في المائة من شركات التصدير إلى تصحيح السياسة النقدية، التي تدفع الاقتصاد والبلد نحو الهاوية. ويأتي التراجع الجديد للعملة المحلية غداة تصريحات لرئيس الدولة نشرت مساء الأحد -لكنها سجلت السبت- أكد فيها أنه لن يرفع أسعار الفائدة من أجل تثبيت سعر الصرف.

وبذلك يكون أردوغان قد رد على جمعية رجال الأعمال الأتراك، التي ناشدته في نهاية الأسبوع الماضي التحرك لمواجهة الأزمة.

كتبت جمعية المصدرين في بيان نشر على الإنترنت "أن الخيارات السياسية، التي تم تنفيذها لم توجد صعوبات جديدة لعالم الأعمال فحسب، بل لمواطنينا كذلك".

وأشارت مجددا إلى "تحذيراتها من مخاطر حدوث انخفاض كبير في قيمة الليرة والتضخم المتسارع والضغط على الاستثمارات والنمو والتوظيف وإفقار بلادنا". وأضافت "وبالنظر إلى ذلك، لا بد من تقييم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد والعودة إلى المبادئ الاقتصادية، التي تم وضعها في إطار اقتصاد السوق".

وردا على هذه الدعوة، قام أردوغان بتسجيل الفيديو الذي تم بثه مساء الأحد، وقال فيه "إنهم يشتكون من خفض سعر الفائدة. لكن لا تنتظروا مني شيئا آخر". ويضغط الرئيس على البنك المركزي، الذي أقال ثلاثة من حكامه منذ 2019، لخفض معدل فائدته.

لكن المعارضة تتهم مكتب الإحصاء الوطني بتعمد التقليل، وإلى حد كبير، من زيادة الأسعار.

وأشارت منظمة رجال الأعمال إلى ذلك مستنكرة "فقدان الثقة والبيئة غير المستقرة"، مؤكدة أن "الطلب الهائل على العملات الأجنبية يعرقل سائر التوازنات الاقتصادية".

وتم تداول صور على نطاق واسع والتعليق عليها أخيرا في تركيا، تظهر طوابير طويلة أمام مستودعات الخبز المدعومة من قبل بلديات المعارضة، في أنقرة وإسطنبول بشكل خاص، حيث يباع الخبز بنصف سعر السوق.

في هذا السياق، رفع الرئيس الخميس الحد الأدنى للأجور 50 في المائة إلى 4250 ليرة (240 يورو) بدءا من العام المقبل.

ورغم الأمطار التي تغرق المدينة، يستمر الطابور في الامتداد أمام كشك صغير يديره بيرم دومان طلبا للخبز الذي يبيعه بنصف سعر معظم مخابز إسطنبول.

يؤكد الرجل الخمسيني أن "الأسعار ارتفعت بشكل كبير عند الخبازين. الناس يتدفقون باستمرار". يكافح العمال لتلبية الطلب في كشك "هالك إكمك" أي "خبز الشعب" في حي كارتال الشعبي في الضواحي الشرقية للمدينة.

تملك بلدية إسطنبول محل "خبز الشعب" الذي يقدم خبزه الخاص بسعر مخفض منذ 1978. يبلغ سعر الخبز الذي يزن 250 جراما 1.25 ليرة تركية "نحو ستة سنتات من اليورو" مقارنة بالأسعار التي تفوق 2.5 ليرة في بقية المحال حيث يزن الرغيف أحيانا 210 جرامات فقط.

بعد الانتظار تحت المطر، يغادر معظم الزبائن حاملين أربعة أو خمسة أرغفة من الخبز في كيس بلاستيك شفاف.

وجوههم شبه مرئية تحت أغطية الرأس أو المظلات، ويرفضون الحديث بين الحرج والغضب.

وتوفير من 30 إلى 50 سنتا لخمسة أرغفة خبز يكفي لتشكيل طوابير ممتدة كل يوم وطوال النهار أمام عديد من أكشاك الخبز في إسطنبول. ويلاحظ الشيء نفسه في العاصمة التركية أنقرة حيث تقدم البلدية الخبز المدعوم كذلك.

وبحسب نقابة الخبازين، ارتفع سعر الطحين بنسبة 85 في المائة بين نيسان (أبريل) وتشرين الثاني (نوفمبر)، ما دفع عديدا من المخابز إلى رفع الأسعار.