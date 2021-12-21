«أيه.آر.إم» للتعدين تستحوذ على «بي.بي.إم» لتحسين قدرتها التنافسية العالمية

دخلت شركة التعدين الجنوب إفريقية أفريكان رينبو مينرالز "أيه.آر.إم" في عدة اتفاقيات بيع وشراء تتيح لإحدى وحداتها شراء كامل أسهم شركة بوكوني بلاتنيوم ماينز "بي.بي.إم" لتعدين البلاتين، من وحدة مملوكة لكل من "أنجلو أمريكان بلاتنيوم" و"أتلاستا ريسورسز" مقابل 3.5 مليار راند جنوب إفريقي "219.46 مليون دولار" نقدا.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن باتريس موتسيبي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "أيه.آر.إم" قوله في بيان "إن الاستحواذ على "بي.بي.إم" وتنميتها سيتيح لنا القدرة على زيادة حجم أنشطتنا في مجال تعدين البلاتين ويحسن القدرة التنافسية العالمية لشركة "أيه.آر.إم" ويسمح لنا بمواصلة النمو العضوي السريع".وأضاف "علاوة على ذلك ستتيح الصفقة للشركة تقديم عائد تنافسي على استثمارات المساهمين. كما أن تنمية "بي.بي.إم" ستتيح لشركة "أيه.آر.إم" توفير قيمة مستدامة لاستثمارات مجموعة واسعة من المساهمين مثل أبناء المجتمعات المحلية والموظفين ورجال الصناعة الأفارقة الذين سيمتلكون معا 15 في المائة من المنجم".وفي سياق متصل بقطاع التعدين، أعلنت شركة التعدين البريطانية الأسترالية العملاقة ريو تينتو تلقيها خطابات إبداء رغبة من شركة تصنيع في غرب أستراليا لتصنيع مائة عربة قطار للعمل في مناجم بيلبارا لتعدين خام الحديد، التابعة للشركة في المنطقة.تأتي خطابات إبداء الرغبة في أعقاب إعلان شركة ريو تينتو في أيلول (سبتمبر) الماضي رغبتها في البحث عن فرص لدعم مورديها في غرب أستراليا، بهدف المساعدة على نمو صناعة عربات القطارات المحلية ودعم الوظائف في المنطقة. وقالت "ريو تينتو"، "إنها ستشتري 50 عربة قطار مبدئيا من الشركات التي سيقع عليها الاختيار، إلى جانب التزامها الحالي بشراء عشر عربات كل عام خلال الأعوام الخمسة المقبلة". من ناحية أخرى، أعلنت شركة ريو تينتو تعيين دومينيك بارتون رئيسا جديدا لمجلس إدارتها. وسينضم بارتون الذي يعمل كسفير لكندا لدى الصين منذ 2019 إلى مجلس إدارة الشركة في نيسان (أبريل) المقبل، ثم يتولى منصب رئيس المجلس في أيار (مايو) المقبل.في المقابل سيخرج سيمون تومبسون من منصبه كمدير غير تنفيذي وكرئيس مجلس إدارة لشركة ريو تينتو في التوقيت نفسه، بعد أن أمضى أربعة أعوام كرئيس لمجلس الإدارة وكمدير غير تنفيذي للشركة منذ 2014.يذكر أن بارتون وهو كندي من مواليد أوغندا أمضى أكثر من 30 عاما في العمل في شركة الاستشارات الإدارية والاقتصادية ماكينزي آند كومباني، منها تسعة أعوام كشريك إداري عالمي وستة أعوام كرئيس مجلس إدارة قطاع آسيا في الشركة. ومن المناصب الأخرى التي شغلها بارتون في السابق منصب رئيس مجلس إدارة شركة تيك ريسورسز ومدير غير تنفيذي في "سينجتل جروب" وفي شركة إنفستور أيه.بي.