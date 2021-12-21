المؤشرات تقوض معنويات المستثمرين تجاه المخاطرة .. الذهب عند ذروة 3 أسابيع

تراجعت عملات من بينها الدولار الأسترالي والجنيه الاسترليني أمس، وسط مخاوف من احتمال فرض قيود أخرى في أوروبا لاحتواء المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.وحول المستثمرون تركيزهم إلى التأثير المحتمل للانتشار السريع للمتحور الجديد بعد أن فرضت هولندا إغلاقا عاما، فيما ذكرت الصحف المحلية في إيطاليا أنه يجري النظر في فرض قيود جديدة هناك أيضا.وكتب لي هاردمان محلل العملات في ميتسوبيشي يو.إف في مذكرة للعملاء "المؤشرات المتزايدة التي ظهرت مطلع الأسبوع بشأن التأثير المعوق للمتحور أوميكرون الجديد تسببت في تقويض معنويات المستثمرين تجاه المخاطرة".وأضاف "الإغلاق الصارم في هولندا سيزيد المخاوف من احتمال انتهاج إجراءات مماثلة في دول أوروبية أخرى في الأسابيع المقبلة".وكان الميل للعزوف عن المخاطرة واضحا عند فتح الأسواق الأوروبية، لكنه تراجع قليلا خلال الجلسة.وانخفض الدولار الأسترالي، الذي يعد مؤشرا على الإقبال على المخاطرة 0.2 في المائة إلى 0.7109 دولار بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 13 يوما. وتراجع الجنيه الاسترليني 0.2 في المائة إلى 1.32105 دولار.كما أضر تراجع أسعار النفط بالعملات المرتبطة بالسلع الأولية، وانخفضت الكرونة النرويجية، مع ارتفاع اليورو بنحو 0.4 في المائة مقابل الكرونة.واستقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 96.544 بحلول الساعة 12:31 بتوقيت جرينتش، على مقربة من الذروة التي سجلها الشهر الماضي عند 96.938، والتي كانت أعلى مستوياته منذ تموز (يوليو) 2020.كما ارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.12695 دولار ليتعافى بشكل نسبي بعد هبوطه 0.8 في المائة الجمعة عقب اتخاذ البنك المركزي الأوروبي خطوات مبدئية للخروج من برنامج التحفيز الخاص بفترة الجائحة.وخفضت الصين سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لأول مرة منذ 20 شهرا لدعم اقتصادها المتباطئ، ما أدى إلى انخفاض اليوان إلى أدنى مستوياته منذ عشرة أيام. كما اتجهت العملتان المشفرتان بيتكوين وإيثر صوب تسجيل خسارة لليوم الثاني على التوالي، وبلغ سعر بيتكوين نحو 45765.67 دولار بعدما انخفضت كثيرا عن أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 69000 دولار في تشرين الثاني (نوفمبر).إلى ذلك، استقرت أسعار الذهب أمس مقتربة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف من سرعة انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا الإقبال على شراء المعدن النفيس كملاذ آمن للقيمة.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1798.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:07 بتوقيت جرينتش، في حين هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1800.10 دولار للأوقيةوعادة ما ينظر للذهب بصفته وسيلة تحوط من التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، لكن من شأن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لسعر الفائدة أن يزيد من تكلفة اقتناء الذهب، الذي لا يدر عائدا.وتراجعت الأسهم الآسيوية مع تفشي حالات أوميكرون، التي أدت إلى فرض قيود جديدة في أوروبا.وهبطت الفضة 0.2 في المائة إلى 22.31 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم بنحو 1 في المائة إلى 1699.17 دولار، في حين تراجع البلاتين 1 في المائة كذلك إلى 921.48 دولار للأوقية.