الأسهم السعودية تعوض خسائرها مع سيطرة المشترين على التداولات .. والسيولة تصعد إلى 7.1 مليار ريال

عادت الأسهم السعودية إلى الارتفاع لتنهي جلسة أمس على ارتفاع بعشر نقاط بنحو 0.09 في المائة لتغلق عند 11170 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية سبع نقاط بنحو 0.5 في المائة ليغلق عند 1537 نقطة، ليظهر مدى مساهمة الأسهم القيادية في تحسن أداء المؤشر العام في ظل تراجع معظم القطاعات والأسهم. ارتفاع المؤشر يأتي بدعم أساسي من قطاعات "المصارف" و"الاتصالات" و"الطاقة" وهي الوحيدة المرتفعة مع "الأدوية" ضد تراجع باقي القطاعات. ظهرت قوة المشترين وسيطرتهم على التداولات، حيث عوضت السوق جميع الخسائر أثناء الجلسة البالغة 1.1 في المائة، وجاء الإغلاق فوق متوسط 20 يوما، ما يزيد من فرص استمرارية الارتفاع، وتحتاج السوق إلى أكثر من جلسة رابحة في الوقت الحالي لمواجهة قلق تزايد حالات كورونا وتراجع أسعار النفط والأسواق المالية العالمية.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 11121 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11036 نقطة فاقدا 1.1 في المائة، بينما الأعلى عند 11171 نقطة رابحا 0.1 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11170 نقطة رابحا عشر نقاط بنحو 0.09 في المائة. وارتفعت السيولة 18 في المائة بنحو مليار ريال لتصل إلى 7.1 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 7 في المائة بنحو 12 مليون سهم لتصل إلى 188 مليون سهم متداول، أما الصفقات فارتفعت 15 في المائة بنحو 48 ألف صفقة لتصل إلى 373 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنحو 1.1 في المائة، يليه "الأدوية" بنحو 0.6 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 0.6 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1.6 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 1.4 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 1 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 19 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه "تجزئة الأغذية" بنحو 14 في المائة بقيمة 965 مليون ريال، وحل ثالثا "المصارف" بنحو 13 في المائة بقيمة 922 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المنجم" بنحو 5.7 في المائة ليغلق عند 63.40 ريال في أول جلسة تداول للسهم، يليه سهم "الجوف" بنحو 5.4 في المائة ليغلق عند 64 ريالا، وحل ثالثا سهم "الإنماء طوكيو" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 34.40 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الدرع العربي" بنحو 4.1 في المائة ليغلق عند 25.50 ريال، يليه سهم "بترو رابغ" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 20.72 ريال، وحل ثالثا سهم "جبل عمر" بنحو 3 في المائة ليغلق عند 26.90 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "المنجم" بقيمة 939 مليون ريال، يليه سهم "الراجحي" بقيمة 397 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك" بقيمة 278 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية