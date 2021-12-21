«نمو» ترتفع للجلسة العاشرة .. وقيمة التداول عند 114 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية "نمو" للجلسة العاشرة لتغلق عند 27377 نقطة بمكاسب 324 نقطة بنحو 1.2 في المائة مسجلة أطول سلسلة ارتفاع منذ أيلول (سبتمبر) 2020. وتراجعت قيمة التداول 27 في المائة بنحو 42 مليون ريال لتصل إلى 114 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 15 في المائة بنحو 157 ألف سهم لتصل إلى 879 ألف سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 25 في المائة بنحو 1.5 ألف صفقة لتصل إلى 4.8 ألف صفقة. وتصدر الأسهم المرتفعة "حديد وطني" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 71.30 ريال، يليه سهم "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 408 ريالات، وحل ثالثا سهم "سمو" بنحو 2.8 في المائة ليغلق عند 62.80 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "غاز" بنحو 7.3 في المائة ليغلق عند 118.60 ريال، يليه سهم "إنماء الروابي" بنحو 1.9 في المائة ليغلق عند 35.80 ريال، وحل ثالثا سهم "جروب فايف" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 39.05 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الحاسوب" بقيمة 24 مليون ريال، يليه سهم "برغرايززر" بقيمة 21 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بقيمة 18 مليون ريال.