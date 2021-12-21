المؤشرات الأمريكية تهبط مع توقعات بانتكاسة مدمرة لمشروع قانون الاستثمار

هبطت المؤشرات الرئيسة في بداية التعامل في بورصة وول ستريت أمس متأثرة بالمخاوف من تأثير قيود كوفيد - 19 المشددة على الاقتصاد العالمي، وتوقعات بانتكاسة مدمرة محتملة لمشروع قانون الاستثمار الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن.وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 143.32 نقطة أو 0.41 في المائة إلى 35222.12 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز القياسي 32.74 نقطة، أو 0.71 في المائة، إلى 4587.90 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 236.68 نقطة، أو 1.56 في المائة، إلى 14933.00 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس وسط عمليات بيع عالمية إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمالات فرض قيود تؤثر في الاقتصاد العالمي مع تزايد حالات الإصابة بـ "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا.وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 في المائة مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين.وقادت أسهم قطاعات السفر والترفيه والتعدين الانخفاضات بهبوطها بنحو 3 في المائة كما انخفضت أسهم جميع القطاعات الفرعية.وبدأت هولندا إغلاقا عاما أمس الأول ولاحت في الأفق احتمالات إعلان قيود جديدة قبيل عيد الميلاد وبداية العام الجديد في عدد من الدول الأوروبية مع الانتشار السريع لـ"أوميكرون".وهبط سهم "نوفو نورديسك" 14.3 في المائة بعد أن قالت شركة الأدوية الدنماركية "إنها لن تتمكن من تلبية الطلب على دوائها الجديد لعلاج السمنة بسبب مشكلات إمدادات في الولايات المتحدة".وارتفع سهم بنك بي.إن.بي باريبا 0.9 في المائة بعد أن أعلن البنك الفرنسي اتفاقه على بيع وحدته الأمريكية لمجموعة بي.إم.أو المالية الكندية مقابل نحو 16.3 مليار دولار.وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض حاد أمس بعد أن أخفق خفض الصين لسعر الفائدة على الإقراض في رفع معنويات المستثمرين في حين يستمر انتشار المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في إثارة المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي حول العالم.وهبط مؤشر نيكاي 2.13 في المائة ليغلق عند 27937.81 نقطة في أكبر خسارة له بالنسبة المئوية منذ 26 تشرين الثاني (نوفمبر). وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.17 في المائة إلى 1941.33 نقطة.وخفضت الصين سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لأول مرة منذ 20 شهرا في محاولة لدعم النمو في ظل تباطؤ الاقتصاد.وقال إيكو ميتسوي مدير الصناديق لدى "أيزاوا" للأوراق المالية "خفض أسعار الفائدة في الصين كان يهدف إلى المساعدة على تحسين الاقتصاد، لكن المستثمرين شعروا بالقلق حيال تباطؤ النمو الاقتصادي بالدرجة التي اضطرت فيها البلاد إلى خفض أسعار الفائدة".كما أدت المخاوف بشأن تأثير المتحور "أوميكرون" إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، حيث قادت شركات السمسرة الهبوط.وتراجعت المجموعة المالية للتداول عبر الإنترنت "إس.بي.آي" 6.7 في المائة بالتزامن مع بيع مجموعة مستثمرين نشطين كامل حصتهم في بنك شينسي للمجموعة التي باتت تسيطر الآن على البنك.كما تراجعت أسهم بنك شينسي 8.36 في المائة، بينما هبطت أسهم "نومورا القابضة" 5.96 في المائة و"دايوا" للأوراق المالية 4.49 في المائة.