"ماكيسون" الأمريكية تعتزم بيع فرعها النمساوي لشركة "كوادريفوليا مانجمنت"

أعلنت شركة ماكيسون الأمريكية لصناعة الأدوية اليوم أنها دخلت في اتفاق لبيع شركتها النمساوية لشركة كوادريفوليا مانجمنت.

وتشمل الصفقة شركة هيربا تشيموسان أبوتيكير التابعة لماكيسون النمساوية، بالإضافة لسانوفا فارما.

ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

يشار إلى أن الصفقة هي جزء من إستراتجية تجارية أوسع لماكيسون للخروج من أوروبا ومواصلة تقييم بدائل خروج ملائمة لشركاتها في النرويج والدنمارك.

ووافقت الشركة مؤخرا على بيع شركات ماكيسون الأوروبية في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا والبرتغال وبلجيكا وسلوفينيا.

ومن ناحية أخرى، سوف تجري كوادريفوليا استحواذا إداريا سوف يشهد قيام الإدارة الحالية للشركة النمساوية بشراء هيربا شيموزان أوبتيكر وسانوفا فارما بالكامل بدعم من شركة إنفست أيه جي لاستشارات الاستثمارات.

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في السنة المالية 2022.