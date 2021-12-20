بعد أزمة "إيفرجراند" .. شركة العقارات الصينية "كايسا" تسعى لمساعدة خارجية وسط مشاكل في الديون

تسعى شركة العقارات الصينية "كايسا جروب" المتعثرة للاستعانة بمستشارين خارجيين للمساعدة في استعادة ثرواتها.

وأعلنت كايسا اليوم في مدينة شينتشن بجنوب البلاد الواقعة بالقرب من هونج كونج أن شركة هوليان لوكي سوف تُقيم سيولة الشركة وتدرس الحلول الممكنة .

وبعد أسبوعين من توقف التداول في أسهمها، تراجع سعر سهم كايسا 14 % في بورصة هونج كونج اليوم الإثنين.

ومنذ بداية العام، خسرت الأسهم في الشركة الصينية نحو 75 % من قيمتها.

ومثلما هو الحال مع عملاق العقارات المثقلة بالديون شركة إيفرجراند، تعتبر كايسا إحدى الشركات الصينية الأخرى التي تواجه صعوبات.

وبحسب "الألمانية" خفضت وكالة التصنيف الدولي فيتش التصنيف الائتماني لكايسا ومنافستها الأكبر قبل أسبوع ونصف وحذرت من عدم القدرة على السداد.

وتبلغ قيمة ديون إيفرجراند ما يزيد على 300 مليار دولار.

كما تستعين كايسا بممثلين من شركة القانون الدولي سيدلي أوستن كمستشارين قانونيين.

وفشلت الشركة في سداد سند بقيمة 400 مليون دولار كانت مستحقة في السابع من ديسمبر.