ليبيا: إغلاق 3 حقول ينتج عنه خسارة 300 ألف برميل من النفط يوميا

أفاد مصدر مطلع في مكتب الإعلام بالمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأن مجموعة من حرس المنشآت النفطية قامت اليوم بإغلاق ثلاثة حقول نفطية جنوب غربي البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية إن الحقول المغلقة هي الشرارة، والحمادة، والوفاء، مضيفا أن العناصر التي قامت بالإغلاق تطالب المؤسسة بحقوق مادية من أجل إعادة فتح الحقول.

وأشار إلى أن الخسارة الناتجة عن الإغلاق تقدر بنحو 300 ألف برميل من النفط يوميا، مؤكدا وجود مساعي من المؤسسة لإعادة فتح الحقول.