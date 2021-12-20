قطر تشتري حصة 10٪ من "رولز رويس" للطاقة النووية منخفضة الكربون

قالت شركة رولز رويس اليوم إن صندوق الثروة السيادي القطري سيستثمر 85 مليون جنيه إسترليني (112.12 مليون دولار) في أعمال الوحدة الجديدة التابعة للشركة البريطانية والمتخصصة في إنتاج الطاقة النووية منخفضة الكربون مقابل حصة قدرها 10 في المائة من الأسهم.

واتفقت الشركة المدرجة على بورصة لندن مع جهاز قطر للاستثمار على تخصيص المبلغ لتمويل نشاطها في مجال المفاعلات المعيارية الصغيرة التي قالت رولز رويس إنها باتت ممولة بالكامل الآن بعد أن جمعت 490 مليون جنيه إسترليني من خلال الأسهم التجارية والمنح، بحسب "رويترز" .

وقال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج في بيان "هذا الاستثمار هو مؤشر واضح على الثقة في قيادة بريطانيا للجهود العالمية في مجال الابتكار النووي".

وقالت قطر ورولز رويس الشهر الماضي إنهما ستتعاونان في مشروع بمليارات الجنيهات الإسترلينية لتطوير الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء والاستثمار فيها في بريطانيا وقطر.