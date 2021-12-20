"ساتورب": تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة وتوزيع 191 مليون ريال

أعلنت شركة ارامكو توتال العربية للخدمات اليوم انه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها في يوم الاثنين 16 جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 20 ديسمبر 2021 م (المجدول كل ستة أشهر) حيث تم توزيع مبلغ وقدره 191,994,880.00 ريال سعودي (والذي يمثل نسبة 5.12 % من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة) وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال صفحة 66 الصادرة بتاريخ 12 شوال 1432هـ الموافق 10 سبتمبر 2011م. تبعا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 50,140.00 ريال سعودي وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 1,880,199,860.00 ريال سعودي.