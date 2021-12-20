34.1 % مشاركة اقتصادية للسعوديات في الربع الثالث.. الأعلى تاريخيا ويتجاوز مستهدفات الرؤية

بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 34.1 في المئة.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات في القوة العاملة هو الأعلى تاريخيا.

وحسب بيانات رسمية منها وثيقة برنامج التحول الوطني 2020، أحد برامج رؤية السعودية 2030، تتجاوز معدلات المشاركة الاقتصادية للسعوديات حاليا، المعدل المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 في المائة، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد كخط أساس ضمن البرنامج، 17 في المائة، المسجل في عام 2017.