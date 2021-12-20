"إتحاد الخليج الأهلية" و"الصقر للتأمين" تبدآن مناقشات مبدئية لدراسة احتمالية اندماج الشركتين

أعلنت شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني عن قرار مجلس الإدارة بدء مناقشات مبدئية مع شركة الصقر للتأمين التعاوني لدراسة جدوى اندماج الشركتين، علماً أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين، ولكن فقط ليتم استكشاف إمكانية وجود منفعة متبادلة بين مساهمي الشركتين.

وفي حال تم الاتفاق المبدئي على الاندماج سوف يتم توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الصقر للتأمين التعاوني لتقييم جدوى اندماج الشركتين ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج.