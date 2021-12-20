اكتمال التجهيزات لانطلاق أكبر منصة سعودية لمستقبل التطوير العقاري

اكتملت جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لانطلاق منتدى مستقبل العقار، الذي سيقام خلال الفترة من 22 إلى 24 شباط (فبراير) 2022 في الرياض، برعاية ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبمشاركة نخبة من المتحدثين والمهنيين وخبراء قطاع العقار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، من داخل وخارج المملكة، إضافة إلى مشاركة عدة هيئات، ومنظمات محلية دولية.ويعد المنتدى، الذي يستضيف عددا من الوزراء والسفراء ورؤساء المشاريع الكبرى على مدى ثلاثة أيام أكبر منصة في المملكة تقف على مستقبل التطوير العقاري، وتوجهات توطين مشاريع نوعية في مكونات القطاع العقاري، مع التركيز على التقنيات الحديثة في البناء والإسكان، وفق آليات تدعم توجهات الحكومة في رفع نسب التملك للأسر السعودية، والعمل على أن يكون القطاع العقاري مساهما جيدا وفاعلا في الناتج المحلي.كما يهدف المنتدى إلى الإسهام في تعزيز أداء القطاع العقاري، حيث يسعى ليصبح منصة فكرية علمية عالمية لمناقشـة واقع ومسـتقبل القطـاع، بجانب تبادل التجارب، والمعلومات، ومناقشة التحديات، والممارسات، لتطوير هذا القطاع الحيوي المهم.إلى ذلك، أعلنت شركة روشن، المطور العقاري الوطني للمناطق السكنية -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- مشاركتها في أعمال منتدى مستقبل العقار، بوصفه متوافقا مع أهداف الشركة ومستهدفات رؤية المملكة 2030، لتكون بذلك شريك الاستدامة للمنتدى، والمعرض العقاري، الذي سيقام على هامش أعمال المنتدى، وذلك بمشاركة عدد من الجهات والكيانات العقارية المحلية، والإقليمية، والدولية ذات العلاقة.وفي ذات الإطار، أعلنت الوطنية للإسكان NHC مشاركتها في أعمال منتدى مستقبل العقار، كشريك استراتيجي للمنتدى، حيث تأتي مشاركتها انطلاقا من استراتيجيتها التي تهدف إلى دعم وتعزيز مختلف الفعاليات والأنشطة العقارية المحلية، التي تعمل على تطوير القطاع العقاري، وذلك بما يتوافق مع المرتكزات الأساسية لرؤية المملكة 2030.