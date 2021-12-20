الأسهم السعودية تهبط 1.3 % بضغط معظم القطاعات .. أسوا أداء يومي منذ 3 أسابيع

تراجعت الأسهم السعودية 151 نقطة بنحو 1.3 في المائة لتغلق عند 11160 نقطة في أسوأ أداء يومي لها منذ ثلاثة أسابيع، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 20 نقطة بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 1529 نقطة. وتراجعت معظم القطاعات والأسهم لتضغط على المؤشر العام، في أداء متوافق مع التوقعات حيث أشير في تحليل سابق إلى احتمال تراجع السوق إلى مستويات 11140 نقطة، وسجلت السوق أدنى نقطة أثناء الجلسة عند 11150 نقطة. ستواجه السوق دعما عند مستويات 11140-11090 نقطة وسلوك السوق عندها سيوضح أكثر مسارها على المدى القصير، حيث كسرها سيظهر أن موجة الارتفاع الأخيرة ثانوية والسوق ستعود إلى موجة التراجع.تعود الأسواق العالمية للتداول اليوم، ولم تحقق أسعار النفط أداء إيجابيا في جلسة نهاية الأسبوع، واستمرار التحرك السلبي قد لا يعزز من المعنويات الإيجابية خاصة عند تراجع الأسواق العالمية، التي قد تؤثر في تحركات المستثمرين الأجانب غير المقيمين.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 11241 نقطة، واتجه نحو أدنى نقطة في الجلسة عند 11150 نقطة فاقدا 1.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 11160 نقطة فاقدا 151 نقطة بنحو 1.3 في المائة. وتراجعت السيولة 45 في المائة بنحو 4.8 مليار ريال لتصل إلى ستة مليارات ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 31 في المائة بنحو 78 مليون سهم لتصل إلى 176 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 19 في المائة بنحو 76 ألف صفقة لتصل إلى 325 ألف صفقة.أداء القطاعاتارتفع قطاع "تجزئة الأغذية" بنحو 0.9 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنحو 0.05 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 3.4 في المائة، يليه "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 2.8 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 2.6 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 22 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 12 في المائة بقيمة 731 مليون ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 8 في المائة بقيمة 474 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "المواساة" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 167.20 ريال، يليه سهم "بحر العرب" بنحو 3.5 في المائة ليغلق عند 189 ريالا، وحل ثالثا سهم "تنمية" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 90.70 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "السعودي الفرنسي" بنحو 5.2 في المائة ليغلق عند 42.10 ريال، يليه سهم "التأمين العربية" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 41 ريالا، وحل ثالثا سهم "صدر" بنحو 4.7 في المائة ليغلق عند 128.60 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 277 مليون ريال، يليه سهم "سابك" بقيمة 260 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "دار الأركان" بقيمة 255 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية