"نمو" تضيف 1098 نقطة مع تداولات قيمتها 156 مليون ريال

صعدت السوق الموازية "نمو" للجلسة التاسعة في أطول سلسلة ارتفاع منذ أيلول (سبتمبر) 2020 لتغلق عند 27052 نقطة رابحة 1098 نقطة بنحو 4.2 في المائة. وارتفعت قيمة التداول 15 في المائة بنحو 21 مليون ريال لتصل إلى 156 مليون ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 16 في المائة بنحو 192 ألف سهم لتصل إلى مليون سهم، أما الصفقات فقد ارتفعت 16 في المائة بنحو 893 صفقة لتصل إلى 6.3 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 18 في المائة ليغلق عند 395 ريالا، يليه سهم "فش فاش" بنحو 9.1 في المائة ليغلق عند 249 ريالا، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بنحو 6.4 في المائة ليغلق عند 425.80 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "إنماء الروابي" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 36.50 ريال، يليه سهم "حديد وطني" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 67.70 ريال، وحل ثالثا سهم "بنان" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 57.70 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "برغرايززر" بقيمة 38 مليون ريال، يليه سهم "الحاسوب" بقيمة 32 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بقيمة 28 مليون ريال.