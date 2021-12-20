"نمو" تضيف 1098 نقطة مع تداولات قيمتها 156 مليون ريال

وتصدر الأسهم المرتفعة "الوطنية للبناء والتسويق" بنحو 18 في المائة ليغلق عند 395 ريالا، يليه سهم "فش فاش" بنحو 9.1 في المائة ليغلق عند 249 ريالا، وحل ثالثا سهم "الحاسوب" بنحو 6.4 في المائة ليغلق عند 425.80 ريال. بينما تصدر الأسهم المتراجعة "إنماء الروابي" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 36.50 ريال، يليه سهم "حديد وطني" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 67.70 ريال، وحل ثالثا سهم "بنان" بنحو 2.2 في المائة ليغلق عند 57.70 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم "برغرايززر" بقيمة 38 مليون ريال، يليه سهم "الحاسوب" بقيمة 32 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "فش فاش" بقيمة 28 مليون ريال.
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