الأسهم السعودية تفقد 80 مليار ريال من قيمتها السوقية في جلسة .. مخاوف "أوميكرون" باقية

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسة خلال جلسة أمس، ليغلق عند مستوى 11160 نقطة في ظل بقاء المخاوف من تداعيات متحور "أوميكرون" وتراجع الأسواق العالمية وبدء بعض الدول العودة للإغلاقات، إذ سجلت أسهم 24 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 180 شركة على تراجع.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات "تداول"، فإن السوق فقدت مع هذه التراجعات نحو 80 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال الجلسة، لتبلغ 9.816 تريليون ريال، مقارنة بنحو 9.896 تريليون ريال بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتصدر التراجعات أسهم السعودي الفرنسي بنسبة 5.2 في المائة، والتأمين العربية 5 في المائة، والدرع العربي 4.5 في المائة، بينما جاءت شركات المواساة وبحر العرب بأكثر من 3 في المائة، كما تراجعت سابك 2.6 في المائة، والراجحي 1.6 في المائة، والأهلي 1.4 في المائة. في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 176 مليون سهم.

وفي السوق الموازية "نمو"، قيمت المؤسسات المالية شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات بنحو 8.9 مليار ريال، نتيجة تحديد سعر السهم عند 850 ريالا، حسبما أعلنته شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي المحتمل للشركة، بما يعادل تقريبا نصف (47 في المائة) القيمة السوقية لـ14 شركة مدرجة في سوق نمو مجتمعة، البالغ قيمتها معا 19 مليار ريال.

ووفقا لرصد "الاقتصادية"، يشير ذلك إلى أن القيمة السوقية للشركة، وهي منصة لتوصيل الطعام عبر الإنترنت، وستدرج في سوق نمو، أعلى من قيمة 162 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسة، فيما 47 شركة فقط في "تداول" تتجاوز قيمة شركة جاهز حسب سعر الاكتتاب النهائي وإغلاق الأسهم المدرجة الخميس الماضي.

ومن بين الشركات التي تتفوق عليها قيمة "جاهز" كل من: أسمنت السعودية وقيمتها السوقية 8.6 مليار ريال، وإكسترا 8.2 مليار ريال، ودله الصحية 6.8 مليار ريال، وأسمنت القصيم 6.75 مليار ريال.

كما تتجاوز "جاهز" القيمة السوقية لشركة التموين البالغة 6.7 مليار ريال، وشركة الخدمات الأرضية 6.2 مليار ريال، ومدينة المعرفة 6.1 مليار ريال، وقت اللياقة ستة مليارات ريال، وأسمنت ينبع 5.9 مليار ريال، وأسمنت اليمامة 5.7 مليار ريال، وسدافكو 5.4 مليار ريال، وهرفي 4.3 مليار ريال، وحلواني 3.2 مليار ريال، والسعودي الألماني ثلاثة مليارات ريال.

وأعلنت شركة جاهز إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي عند 850 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 38.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب المستثمرين المؤهلين (الأفراد) الخميس المقبل، حتى الأحد 26 كانون الأول (ديسمبر)، حيث سيتم تخصيص 272786 سهما عاديا تمثل 14.4 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

وبلغت القيمة السوقية لـ14 شركة مدرجة في سوق "نمو" بنهاية تداول الأسبوع الماضي 19 مليار ريال، تتصدرها شركتا أسمنت الرياض والوطنية للبناء والتسويق بقيمة سوقية 4.1 مليار ريال وأربعة مليارات ريال على التوالي.

خلفها شركة سمو بقيمة 2.3 مليار ريال، ثم شركة إنماء الروابي 1.5 مليار ريال، وشركة بنان 1.2 مليار ريال، وشركة جروب فايف 1.1 مليار ريال، بينما بقية الشركات تقل القيمة السوقية لكل منها عن المليار ريال.

وتشهد السوق الموازية نمو، رواجا كبيرا خلال الفترة الأخيرة مع توالي الطروحات والإدراجات فيها، نتيجة التحفيز المقدم من قبل هيئة السوق المالية لتلك الشركات لطرح أسهمها في السوق.





وحدة التقارير الاقتصادية