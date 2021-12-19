إنهاء أسرع للتحفيز يهبط بـ «وول ستريت» .. و«أوميكرون» يضغط على الأسهم الأوروبية

هبطت المؤشرات الرئيسة في بداية التعامل في بورصة وول ستريت أمس، مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى متأثرة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بإنهاء فترة تحفيز خلال جائحة كورونا بشكل أسرع.

وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 97.53 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 35800.11 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز القياسي 16.17 نقطة، أو 0.35 في المائة، إلى 4652.50 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع 143.66نقطة، أو 0.95 في المائة، إلى 15036.77 نقطة. وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الأوروبية أمس وسط إحجام عن المخاطرة، بسبب الشكوك المحيطة بسرعة تفشي السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، ومدى تأثير ذلك في النمو في 2022، فضلا عن نتائج اجتماعات لجان السياسة النقدية في بعض البنوك المركزية الكبرى.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة ليمحو مكاسب كبيرة سجلها أمس الأول، بعدما قلص البنك المركزي الأوروبي دعمه للسياسة النقدية على نحو طفيف، في حين رفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة وألمح المركزي الأمريكي إلى خطط لتشديد السياسة النقدية في 2022. وتراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.1 في المائة، لكن قطاع السيارات تصدر الخسائر أعقبه قطاع النفط مع انخفاض الأسعار وسط مخاوف من تأثير زيادة الإصابات بأوميكرون في الطلب على الوقود.

وزاد سهم "إيرباص" 0.4 في المائة بعدما أحرزت الشركة ثالث انتصار كبير في 36 ساعة على منافستها "بوينج" بإبرام صفقة لتوريد 100 طائرة صغيرة إلى شركات تابعة لـ"إير فرانس-كيه.إل.إم"، وهي أكبر صفقة شراء تبرمها الشركة من حيث عدد الطائرات.

وهوى سهم "دياسورين" الإيطالية للتكنولوجيا الحيوية 7.4 في المائة بعدما توقعت تراجع المبيعات في 2022 مع انخفاض الإيرادات المتصلة بكوفيد - 19 بنحو 60 في المائة.

وآسيويا، تراجعت الأسهم اليابانية أمس لتفقد معظم المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة مع توخي المستثمرين الحذر بشأن زيادة سعر الفائدة بعد اتخاذ البنكين المركزيين الأمريكي والبريطاني خطوات لتشديد السياسة النقدية، في حين أثرت مخاوف مرتبطة بالمتحور أوميكرون على الأسهم المرتبطة بالسفر.

وانخفض المؤشر نيكاي 1.79 في المائة، ليغلق عند 28545.68 نقطة بعد ارتفاعه بأكثر من 2 في المائة أمس الأول. وصعد المؤشر 0.38 في المائة هذا الأسبوع.

ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.42 في المائة إلى 1984.47 نقطة، لكنه ارتفع 0.46 في المائة هذا الأسبوع.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا اليابانية مقتفية أثر تراجع حاد البارحة الأولى لنظيراتها في مؤشر ناسداك الأمريكي، وكان سهم "طوكيو إلكترون" الأكثر خسارة، إذ نزل 3.18 في المائة.

وكان مؤشر ناسداك قد أغلق على انخفاض حاد البارحة الأولى، إذ تسبب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" عن إنهاء برنامج التحفيز الخاص بفترة الجائحة بوتيرة أسرع في إبعاد المستثمرين عن شركات التكنولوجيا الكبرى واتجاههم نحو قطاعات أكثر حساسية من الناحية الاقتصادية.

وتراجعت شركات إنفيديا وأبل ومايكروسوفت وأمازون وتسلا لتؤثر سلبا في مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500.

وأمس، انخفض سهم "دايكين إندستريز" المصنعة لمكيفات الهواء 2.59 في المائة وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك الاستثمارية 2.87 في المائة.

وتضررت الأسهم المرتبطة بالسفر بعد أنباء عن تسجيل أول حالة إصابة محلية بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر قطاع الطيران 1.26 في المائة وانخفض مؤشر قطاع السكك الحديدية 1.49 في المائة. ونزل سهم "أورينتال لاند" المشغلة لمنتجع ديزني طوكيو 4.4 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، بلغ مؤشر سوق الأوراق المالية الكوري الجنوبي "كوسبي" 3017.73 بزيادة 11.32 نقطة 0.38 في المائة عند الإغلاق أمس.

بينما بلغ مؤشر كوريا الآلي لتحديد الأسعار للمتعاملين في الأسهم "كوسداك" 1001.26 بانخفاض 6.60 نقطة 0.65 في المائة.

وفي باكستان، أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات أمس على ارتفاع 0.39 في المائة أي ما يعادل 169 نقطة، وأقفل عند مستوى 43900 نقطة.

وبلغ حجم الأسهم المتداولة 105080742 سهما، وتم التداول على أسهم 336 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 184 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 136 شركة، واستقرت قيمة أسهم 16 شركة.

عربيا، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية 0.35 في المائة، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2083.6 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.8 مليون دينار أردني مقارنة بـ5.3 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، ارتفاع 28.3 في المائة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 33.9 مليون دينار أردني، مقارنة بـ26.4 مليون دينار للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فبلغ 28.8 مليون سهم، نفذت من خلال 14800 صفقة.