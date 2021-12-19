بنوك دولية بالإمارات تغير عطلتها الأسبوعية لتصبح السبت والأحد

ستغير فروع بنوك دويتشه بنك وجيه.بي مورجان وسوسيتيه جنرال عطلتها الأسبوعية ابتداء من العام الجديد إلى السبت والأحد في الإمارات التي قررت أن توفق أسبوع العمل فيها مع معظم الأسواق العالمية.

وقال مصدر مطلع لرويترز إن فرع البنك الألماني دويتشه بنك سيعمل اعتبارا من الثالث من يناير كانون الثاني من الاثنين إلى الجمعة بدلا من أسبوع العمل الحالي من الأحد إلى الخميس، وهو الشائع في أنحاء الشرق الأوسط.

وقال بنك جيه.بي مورجان، ومفره وول ستريت، إنه سيوفق أسبوع العمل فيه بالإمارات مع أسبوع العمل هناك مع قدر من المرونة مثل السماح بوقت للصلاة يوم الجمعة.

وأفاد بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني أن متحدثا باسم بنك سوسيتيه جنرال، ومقره فرنسا، قال إنه سيطبق عطلة نهاية الأسبوع السبت والأحد اعتبارا من الثاني من يناير كانون الثاني في فروعه في دبي وأبو ظبي.

وكانت وكالة بلومبرج للأنباء أول وسيلة إعلام تذكر اليوم الأحد أن جيه.بي مورجان ودويتشه بنك وبنك أوف أمريكا كورب وسوسيتيه جنرال ستغير العطلة الأسبوعية لفروعها في الإمارات إلى السبت والأحد.

ولم يرد ممثل بنك أوف أمريكا إلى الآن على طلب رويترز الحصول على تعليق.

وجاءت هذه الخطوات من جانب البنوك بعد أن أعلنت الإمارات في السابع من ديسمبر كانون الأول التحول إلى أسبوع عمل أربعة أيام ونصف وأن تكون العطلة الأسبوعية السبت والأحد.

ومع ذلك، سيكون للشركات الخاصة حرية اختيار أسبوع العمل الذي ترغب فيه في الدولة العربية المنتجة للنفط والمركز المالي والتجاري والسياحي للمنطقة.

وخلال العام المنقضي اتخذت الإمارات إجراءات لجعل اقتصادها أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي ولأصحاب الكفاءات في وقت تتنامي فيه المنافسة الاقتصادية بينها وبين السعودية.