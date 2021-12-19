التضخم في الأردن عند 1.6% في نوفمبر على أساس سنوي

بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لشهر نوفمبر الماضي في الأردن 103.06 ، مقابل 101.42 لنفس الشهر من عام 2020، مسجلا ارتفاعا نسبته 1.61%، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.

ونقل موقع قناة "المملكة" الأردنية اليوم الأحد عن التقرير أن ما ساهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي هو ارتفاع مجموعة النقل بمقدار 1.00% ، واللحوم والدواجن بمقدار 0.39% ، والوقود والإنارة بمقدار 0.24%، والثقافة والترفية بمقدار 0.13% .

وفي المقابل، انخفضت أسعار مجموعة من السلع ومن أبرزها مجموعة الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بمقدار 0.65% .

وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك للأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام 102.36 مقابل 101.10 لنفس الفترة من عام 2020، مسجلا ارتفاعا نسبته 1.25% .

وعلى المستوى الشهري، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر الماضي 103.06مقابل 102.6 لشهر أكتوبر من نفس العام، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.13% .