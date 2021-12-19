هولندا تبدأ إغلاقا جديدا "موجعا" في فترة عد الميلاد بسبب كوفيد-19

أغلقت شوارع التسوق في هولندا واضطربت خطط الناس للاحتفال بعيد الميلاد مع بدء إغلاق جديد اليوم الأحد بهدف الحد من ارتفاع متوقع في حالات كوفيد-19 نتيجة لانتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون.

وأعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الإغلاق المفاجئ مساء أمس السبت وأمر بإغلاق جميع المتاجر باستثناء ما يبيع الضروريات كما أغلقت المطاعم وصالونات تصفيف الشعر والصالات الرياضية والمتاحف وغيرها من الأماكن العامة من اليوم الأحد وحتى 14 يناير .

ومثلت هذه الأنباء صدمة للشعب الهولندي قبل عيد الميلاد ورأس السنة، بحسب "رويترز".

وطالب العاملون في قطاع الضياف بتعويضهم عن الدخل المفقود في موسم العطلات في حين أكد أصحاب الصالات الرياضية أهمية الرياضة في أوقات الأزمات الصحية.

وستغلق جميع المدارس من غد الاثنين ولن تفتح قبل التاسع من يناير .