ارتفاع إنتاج النفط الخام في الصين خلال نوفمبر بـ 2.7%

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء ارتفاع إنتاج النفط الخام في الصين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي ، ليسجل 16.31 مليون طن.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد ارتفع حجم الإنتاج بنسبة 3.9% مقارنة بالمستوى المسجل في العام الأسبق .2019 وخلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري 2021، بلغ حجم إنتاج النفط الخام في البلاد 182.48 مليون طن، بارتفاع نسبته 2.5% على أساس سنوي.

وباعتبارها أحد أكبر مُشتري النفط في العالم، استوردت الصين 41.79 مليون طن من النفط الخام الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 7.9% مقارنة بالعام الماضي .2020 وخلال الفترة ما بين شهري يناير-نوفمبر الماضيين، تراجع استيراد النفط الخام بنسبة 7.3% على أساس سنوي إلى 466.84 مليون طن، بحسب نتائج البيانات المذكورة.