"أكوا باور" توقع اتفاقية مشروع رياح نوكوس بقدرة 100 ميجاوات في أوزبكستان

أعلنت الشركة الدولية لمشاريع المياه والطاقة "أكوا باور" عن توقيع الاتفاقية الخاصة بمشروع رياح نوكوس بقدرة 100 ميجاوات في جمهورية أوزبكستان، وتم توقيع العقد بين "أكوا باور ويند كارتاو" مع "نوكوس ويند جاي إس سي ناشيونال اليكتريك قريد أوف أوززباكستان"، وتقع محطة الرياح نوكوس التي تبلغ قيمتها 108 مليون دولار أمريكي في منطقة كاراكالباكستان بشمال غرب أوزبكستان، وقد فازت أكوا باور بالمناقصة التنافسية بعد اقتراح تعرفة قدرها 2.5695 سنت / كيلووات ساعة.

وتوقعت الشركة ان يظهر الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من العام 2024م .