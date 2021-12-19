تحديد سعر الطرح النهائي لإكتتاب "جاهز" عند 850 ريال للسهم

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب الرئيسي ومدير الاكتتاب ومدير الاستقرار السعري بالمشاركة مع الراجحي المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال ودراية المالية بصفتهم مديرو سجل الاكتتاب للطرح العام الأولي المحتمل لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات ، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلون "غير الأفراد" في أسهم الشركة بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي عند 850 ريال للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 38.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

ومع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب المستثمرين المؤهلين "الأفراد" يوم الخميس الموافق 23 /12 /2021م والتي ستستمر لغاية الاحد الموافق 26 /12 /2021م، حيث سيتم تخصيص 272,786 سهم عادي تمثل نسبة 14.4% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.