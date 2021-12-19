"صدر": 98.85 % نسبة تغطية اكتتاب حقوق الأولوية بقيمة 148 مليون ريال

أعلنت اليوم شركة صدر للخدمات اللوجستية عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها.

وتم الاكتتاب بعدد 14.8 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 15مليون سهم بنسبة تغطية 98.85 %، وبقيمة بلغت 148 مليون ريال .

وسيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية، وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية التي تقدم نفس العرض، وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح.

وتبدأ فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من الساعة 10 صباحاً من يوم الثلاثاء 17-05-1443هـ الموافق 21-12-2021م وتستمر إلى الساعة 5 مساءً من يوم الأربعاء 18-05-1443هـ الموافق 22-12-2021م.