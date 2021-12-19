مجلس إدارة "إكسترا" يوافق على تأسيس شركة تابعة في مصر

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" موافقة مجلس إدارة الشركة على تأسيس شركة تابعة لها في مصر، مملوكة بالكامل للشركة المتحدة للإلكترونيات. لتكون مصر أولى المحطات التوسعية للشركة خارج منطقة الخليج العربي، وضخ استثمارات مباشرة أولية بقيمة مليار جنيه مصري.

وستبدأ فوراً الشركة في الحصول على الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات ذات العلاقة لتأسيس الشركة والشروع في مزاولة أنشطتها.

علماً بأن الشركة ستقوم بتمويل الخطة التوسعية عن طريق التمويل الذاتي والإقتراض، وسيتم الإعلان لاحقاً لإيضاح أى تطورات جوهرية وكذلك الاثر المالي المترتب على ذلك.