رهن 19 ألف عقار في 130 يوما .. 70 % منها «سكنية»

بلغ عدد العقارات المرهونة التي وثقتها كتابات العدل في السعودية نحو 19 ألف عقار، منذ بداية العام الهجري الجاري (130 يوما)، حيث استحوذت العقارات السكنية على نحو 70 في المائة منها.

ووفقا لبيانات عدلية، اطلعت "الاقتصادية" عليها، تصدرت كتابات العدل في منطقة الرياض عدد عمليات العقارات المرهونة بـ9403 عقارات، بـ48.5 في المائة من الإجمالي، تليها منطقة مكة المكرمة 2980 عقارا، ثم الشرقية بـ2199 عقارا. وسجلت منطقة تبوك 929 عقارا، تليها منطقة القصيم 925 عقارا، ومنطقة المدينة المنورة 905 عقارات، فمنطقة جازان 322 عقارا، وحائل 286 عقار، ونجران 246 عقارا.

أما الجوف فبلغت العقارات المرهونة فيها 235 عقارا، منذ بداية العام الهجري الجاري، ثم منطقة الباحة 183 عقارا، تليها الحدود الشمالية 109 عقارات.

يأتي ذلك في وقت أوضحت فيه وزارة العدل، أن إجمالي المستفيدين من خدماتها المقدمة عبر تطبيق الأجهزة الذكية تجاوز 2.1 مليون مستفيد، وذلك خلال عام.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر الخدمات استخداما في تطبيق ناجز شملت خدمات استعلام عن القضايا، والاستعلام عن العقارات، وحجز موعد مع مرفق عدلي، والتحقق من فواتير فرجت، والتحقق من حالة اجتماعية، وطلب ترخيص مأذون، إضافة إلى خدمة كتابات العدل المتنقلة. ويمتاز تطبيق "ناجز" بكثير من الخصائص، إذ يكفي تسجيل الدخول مرة واحدة على تطبيق "ناجز" للحصول على أي خدمة يطلبها المستفيدون، ما يسهل الأمر ويختصر الوقت عليهم، كما أن التطبيق يغني المستفيدين من مواطنين ومقيمين وقطاعات الأعمال عن زيارة المقرات العدلية.

وبينت الوزارة أن التطبيق يضم 58 خدمة عدلية من أبرزها خدمات القضايا للاستعلام عن القضايا والإجراءات على القضية، وخدمة العقارات والوكالات، وخدمات التحقق من ترخيص عدلي وصحة وثيقة زواج والتحقق من صك عقاري والتحقق من وكالة، والاستعلام عن التراخيص العدلية والاستعلام عن عقود الزواج، فضلا عن خدمتي التواصل العدلي والمواعيد.

وكانت وزارة العدل قد أطلقت تطبيق ناجز ضمن خطتها للتحول الرقمي والتوسع في خدماتها الإلكترونية كافة، وأسهم تطبيق وبوابة ناجز في عمل نقلة نوعية في خدمات الوزارة من خلال رقمنة عديد من الخدمات المقدمة للمستفيدين تيسيرا لهم وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، وحفظا للحقوق عبر أفضل الحلول التقنية.