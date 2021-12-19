توسع مستقر لصناعة الأغذية الصينية .. 74.6 مليار دولار أرباح الشركات في 10 أشهر

سجلت صناعة الأغذية في الصين من حيث الإنتاج والمبيعات، توسعا مستقرا، خلال فترة الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بحسب نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة أمس.

وبحسب البيانات، فإن ناتج القيمة المضافة الصناعية لمصنعي الأغذية في البلاد ارتفع 7.8 في المائة على أساس سنوي في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) - تشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، بينما ارتفعت النسبة لمعالجي المنتجات الزراعية 8 في المائة.

وخلال الفترة المذكورة، نمت مبيعات التجزئة لصناعة الأغذية بشكل قوي، حيث ارتفعت مبيعات الحبوب، الزيت، والغذاء 10.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2020، لتسجل 1.35 تريليون يوان "نحو 212.09 مليار دولار".

وحققت شركات الأغذية التي تبلغ الإيرادات السنوية لكل منها أكثر من 20 مليون يوان، خلال فترة الأشهر العشرة المذكورة، أرباحا بـ475.7 مليار يوان "74.6 مليار دولار"، بارتفاع 4 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

إلى ذلك، قالت مديرية الجمارك العامة في مدينة كونمينج، حاضرة مقاطعة يوننان في جنوب غربي الصين، إن التجارة الخارجية للمقاطعة سجلت نموا قويا خلال العام الجاري.

وأضافت المديرية، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للمقاطعة سجل 274.3 مليار يوان "نحو 43 مليار دولار" منذ بداية العام حتى تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين، بارتفاع 18.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت صادرات المقاطعة 16.5 في المائة على أساس سنوي إلى 147.3 مليار يوان، بينما ارتفعت وارداتها 21.8 في المائة، لتسجل 127 مليار يوان.

وحافظت رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" على مكانتها كأكبر شريك تجاري لمقاطعة يوننان خلال الأشهر الـ11 المذكورة، حيث نما حجم التجارة الخارجية معها 2.7 في المائة على أساس سنوي إلى 109.7 مليار يوان.

ومن بين الدول الأخرى، شهدت المقاطعة ارتفاعا في حجم تجارتها الخارجية مع تايلاند ولاوس 18.2 و18.5 في المائة على أساس سنوي، على التوالي.

وأسهم القطاع الخاص بشكل ملحوظ في تحسين التجارة الخارجية للمقاطعة، مساهما بـ153.1 مليار يوان، بارتفاع 18.9 في المائة على أساس سنوي؛ ما يشكل 55.8 في المائة من إجمالي حجم التجارة الخارجية للمقاطعة.

ووفقا لبيانات رسمية صدرت شركات السيارات الصينية 1.79 مليون سيارة، خلال فترة الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، أكثر من ضعف الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات السيارات الصينية مدفوعة بالانتعاش القوي للطلب على المركبات العاملة بالطاقة الجديدة، 59.1 في المائة، على أساس سنوي إلى 200 ألف وحدة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وحده. أما صادرات سيارات الركاب، فقد قفزت بدورها 71.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي 2020 لتصل إلى 170 ألف وحدة الشهر الماضي، بينما ارتفعت صادرات المركبات التجارية 13 في المائة على أساس سنوي إلى 30 ألف وحدة.

بدورها، ارتفعت صادرات المركبات العاملة بالطاقة الجديدة بشكل صاروخي لتسجل 189.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وتبلغ 37 ألف وحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وفي سياق متصل، مبيعات شاحنات النقل "بيك أب" الصينية سجلت نموا ثابتا، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري.

وقالت الجمعية الصينية لسيارات الركاب، إن إجمالي 488 وحدة من شاحنات النقل بيعت في 11 شهرا من العام الجاري، بارتفاع 13.8 في المائة على أساس سنوي.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) وحده، بلغ إجمالي مبيعات شاحنات النقل 48 ألف وحدة، متراجعة 3.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها قفزت 8.1 في المائة مقارنة بتشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وبالمقارنة بـ2019، سجلت مبيعات تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي زيادة 23 في المائة، بحسب نتائج البيانات. وعلى الرغم من ضغط التوقعات بالنسبة لسوق شاحنات النقل، أشارت الجمعية إلى أن انتعاش الطلب في مناطق معينة، ونشوء اتجاهات لاستهلاك شاحنات النقل، وجهود تعزيز المبيعات للمصنعين، ستساعد على تعزيز مبيعات المركبات.

إلى ذلك، أظهرت نتائج بيانات تقرير صناعي أصدرته شركة البيانات الدولية، توقعات بأن تشهد سوق الشاشات الكبيرة التجارية الصينية نموا في شحناتها 11.4 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 9.53 مليون وحدة في العام المقبل.

وبحسب نتائج البيانات، فإن إجمالي شحنات اللوحات البيضاء التفاعلية سيصل في العام المقبل إلى 2.18 مليون وحدة، بزيادة 17.8 في المائة، مقارنة بالعام الجاري.

وأشارت نتائج البيانات إلى أن آلات الإعلان ستشهد النمو الأكبر لتسجل 33.9 في المائة كحد أقصى، وذلك بفضل تزايد الطلب من صناعة البيع بالتجزئة، التي تشهد تحولا رقميا سريعا.

وتتوقع الشركة أيضا، أن تنمو طلبات أجهزة التلفزيون التجارية وشاشات LCD المرتبطة بـ4.5 و11.6 في المائة على التوالي، في العام المقبل.

وبحلول 2023، ستكون لدى نحو 28 في المائة من مصنعي شاشات العرض التجارية القدرة على توفير حلول مرئية في سيناريوهات ذكية، وذلك نظرا للتكامل المتسارع بين الصناعات.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أخيرا، أن التجارة الخارجية للصين لا تزال معقدة وخطيرة، وتواجه عديدا من الغموض والعوامل غير المستقرة وغير المتوازنة، وسط عودة ظهور فيروس كورونا على المستوى العالمي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن شو جوي تينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، القول "إنه لا يمكن حل المشكلات، بما في ذلك اختناقات الشحن ونقص الرقائق الإلكترونية، التي تزيد الغموض، بشكل كامل خلال فترة قصيرة، مع تسارع الإصابات بالفيروس في عديد من دول العالم. لكنها أضافت أنه من المتوقع أن يستمر هيكل التجارة الخارجية للصين في التحسن هذا العام.

وأفادت المتحدثة بأن وزارة التجارة تتعهد بالحفاظ على تنمية التجارة في نطاق معقول عبر مساعدة الشركات التجارية على مواجهة الصعوبات.

وقرر اجتماع تنفيذي عقده مجلس الدولة الصيني البارحة الأولى، برئاسة لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني، أن الصين ستسلك نهجا موجها نحو السوق لتعزيز الدعم المالي المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار الاجتماع إلى أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأفراد العاملين لحسابهم الخاص يواجهون صعوبات هائلة في الوقت الحالي، ودعا إلى بذل الجهود لدعم كيانات السوق ومواجهة الضغط الاقتصادي الهبوطي الجديد.

وقرر الاجتماع استبدال أداة قروض شاملة، بأداة دعم تمديد سداد القروض الشاملة للشركات متناهية الصغر والصغيرة، كما سيتم دمج قروض الائتمان الشاملة للشركات متناهية الصغر والصغيرة، في خطة إعادة الإقراض، التي تستهدف الزراعة والشركات الصغيرة بدءا من 2022.

وذكر أنه سيتم تأسيس منصة وطنية لخدمات الائتمان التمويلي، من أجل تحسين خدمات التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المؤسسات المالية على إصدار سندات مالية خاصة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما دعا إلى تخصيص إجراءات لزيادة الدعم لقطاع التصنيع الصيني وتسهيل التنمية المستدامة للاقتصاد الحقيقي، مؤكدا ضرورة إعطاء الأولوية لشركات التصنيع خلال تطبيق سياسات خفض الضرائب والرسوم، وتوسيع نطاق القروض متوسطة وطويلة الأجل والقروض الائتمانية لهذا القطاع.

كما يجب بذل الجهود لتسريع التحول الرقمي في قطاع التصنيع، ودعم الشركات الأجنبية في زيادة الاستثمار في مجال التصنيع المتوسط ورفيع المستوى ومراكز البحوث، وضمان استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد.

وقالت اللجنة التعريفة الجمركية في مجلس الدولة الصيني، الأربعاء الماضي، إن الصين ستمنح معاملة تعريفة جمركية صفرية على 98 في المائة، من المواد الخاضعة للضريبة القادمة من الدول الأقل نموا. وأضافت اللجنة في بيان لها أنه سيتم تضمين منتجات زراعية، مثل زيت الفول السوداني وكيماويات مثل البوليثين في معاملة التعريفة الجمركية الصفرية.

وبحسب اللجنة، فإن من شأن الخطوة المذكورة أن تساعد على تسهيل تدفق الواردات الصينية من دول إفريقية متعلقة بشكل أكبر، ودفع بناء مجتمع الصين - إفريقيا عالي المستوى ذي المستقبل المشترك، ومشاركة فرص السوق مع دول أقل نموا.

إلى ذلك، تتوقع الصين زيادة الإنفاق الاستثماري لديها خلال الربع الأول من العام المقبل، بعد زيادة مبيعات الحكومات المحلية الصينية من السندات الخاصة خلال الجزء الأخير من العام الحالي.