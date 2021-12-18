كوفيد يعلمنا أنه لا يمكنك فصل الاقتصاد عن علم الأوبئة

لا يزال متحور أوميكرون يهدد الاقتصاد العالمي. على الرغم من أننا ما زلنا نجهل إلى حد كبير قابليته للانتقال وضراوته وقدرته على تفادي حماية التطعيم أو الإصابة المسبقة بالفيروس، فلا يوجد وقت أفضل من الآن لتقييم الدروس الاقتصادية من العامين الماضيين من أجل المساعدة على وضع السياسة الآن.أهم أمر هو أنه عندما ينتشر فيروس خطير، لا يمكنك فصل الاقتصاد عن علم الأوبئة. من الواضح أن هناك مقايضة بين القيود المفروضة على الحياة اليومية العادية والنشاط الاقتصادي قصير الأجل، لكن السبب الأساس لكل من المشكلات الصحية والاقتصادية هو شدة الوباء. السيطرة على الفيروس أمر بالغ الأهمية.كانت عمليات الإغلاق المبكرة والصارمة أكثر نجاحا في 2020 وعملت بشكل جيد في معظم أنحاء آسيا والمحيط الهادئ. لكن هذا العام، سمحت اللقاحات والعلاجات الفاعلة بأن تعود الحياة أقرب إلى طبيعتها في أوروبا والولايات المتحدة، طالما أن الدول تستطيع تشجيع وإجبار أعداد كافية من الناس على التلقيح. الوعد بلقاحات فاعلة يقلل أيضا من تكلفة القيود الاقتصادية المؤقتة في بداية الموجة لأن نهاية الاضطراب تلوح في الأفق. إنهم يزيلون الحاجة إلى القيود الصارمة المتأصلة في نهج حالات كوفيد الصفرية.إذا كانت الصلة بين علم الاقتصاد وعلم الأوبئة حالة من التعلم بالممارسة، فإن السياسة الاقتصادية الخالصة في الدول الغنية كانت بمنزلة انتصار، مدعوما بغياب الإيديولوجيا المرحب به. شهد العام الماضي أسوأ انخفاض عالمي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منذ الحرب العالمية الثانية، لكن أحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أنه بحلول نهاية 2022، ستتعافى الاقتصادات المتقدمة من كل ما فقدته مقارنة بتوقعاتها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019. بالنسبة إلى هذه الدول، فإن "إعادة البناء بشكل أفضل" ليس شعارا أجوف، ولكنه النتيجة الأكثر ترجيحا.أدى التطعيم الناجح إلى تغيير التوقعات هذا العام إلى جانب الاستخدام الماهر للسياسة الاقتصادية في الدول الغنية. كان الدعم المالي للأفراد والشركات المتضررة من القيود الاقتصادية سريعا وسخيا. في الاقتصادات الناشئة، أدى الافتقار إلى الحيز المالي إلى منع الدعم المالي المكافئ وتوضح سبب أداءها السيئ والتقييم الحالي بأنها ستعاني أضرارا دائمة من الوباء. كما كانوا في البداية أقل ترتيبا للحصول على اللقاحات.كما لعبت الإجراءات السريعة التي اتخذتها البنوك المركزية لتهدئة الاضطرابات الأولية في الأسواق المالية والرغبة في تمكين الحكومات من الاقتراض والإنفاق طوال مدة الأزمة من خلال عمليات الشراء المكثفة للأصول دورا مهما. لا ينبغي لأحد أن يدقق في المخاوف من كسر المحظورات بشأن تسييل الديون الحكومية، طالما أن السياسات مؤقتة وتظهر استعدادها لمنع الضغوط التضخمية المستمرة.كانت عودة التضخم أوضح دليل على درس ثالث، ضبط الاستجابة للأزمة أمر مستحيل. مع الارتفاع الهائل في الطلب العالمي على السلع، أصبح ارتفاع الأسعار أمرا لا مفر منه ويكاد يكون من المستحيل تجنبه. إن ارتفاع الأسعار أكثر ترسخا في الولايات المتحدة، حيث ارتفع تضخم الأجور إلى أعلى، وذلك تذكير قيم بأن قيود الموارد في الاقتصاد حقيقية. لا يمكن للحكومات ببساطة إدارة الاقتصادات تحت ضغط أعلى من أي وقت مضى دون حدوث فوران اقتصادي.الدرس الاقتصادي الأخير في العامين الماضيين هو أن تفاصيل السياسة مهمة. تظهر التوقعات الاقتصادية الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الانتعاش الأمريكي تفوق على منطقة اليورو من حيث الناتج المحلي الإجمالي، لكنه تخلف عن الدول الأوروبية من حيث التوظيف.يتعلق هذا بنوع الدعم المالي المقدم أثناء الوباء ويوضح المقايضات المهمة. ربطت الدول الأوروبية دعم الوظائف بأصحاب العمل، مع إبقاء العمال مرتبطين بوظائفهم، لكنها تدفع الثمن من حيث انخفاض الإنتاجية والتأخير في ضمان إيجاد وظائف جديدة في المناطق التي كان الطلب والإنفاق مرتفعا فيها. كانت الولايات المتحدة أفضل في إعادة توزيع الموظفين على وظائف جديدة من خلال إرفاق الدعم بالأفراد بدلا من أصحاب العمل، لكن ذلك جاء على حساب اكتشاف أن عددا أكبر بكثير خرج من سوق العمل تماما. لا يزال من السابق لأوانه التقييم الذي سيثبت في النهاية أنه أكثر نجاحا.مع أخذ هذه الدروس في عين الاعتبار، يمكننا الآن العودة إلى متحور أوميكرون. تشير الأدلة المبكرة إلى أنه أكثر قابلية للانتقال من متحور دلتا. من المحتمل أيضا أن يكون أكثر اعتدالا، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت ضراوته الأقل هي خاصية متأصلة للمتحور، أو نتيجة للحماية من مرض شديد ناتج عن عدوى سابقة أو تطعيم، أو الأكثر إثارة للقلق، أن الفئة العمرية للحالات المؤكدة كانت للشباب حتى الآن في جنوب إفريقيا.تحتاج الدول إلى وقت لصياغة السياسة، ولكن في جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، يبدو أن الحالات المصابة بمتحور أوميكرون تنمو بسرعة غير عادية. الدرس المستفاد من وقت بدايات انتشار الوباء هو التصرف بسرعة بدلا من السعي إلى التحسين، لذا فقد حان الوقت لأن تتبنى الحكومات في الدول الغنية المبدأ الوقائي إضافة إلى تسريع معززات اللقاحات.وهذا يعني زيادة قيود السفر مع إعادة فرض القيود على الحياة اليومية مع إعداد أدوات السياسة المالية للعودة إلى الحياة إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من القيود في الأيام المقبلة.دعونا نأمل أن تكون هذه الإجراءات بمنزلة رد فعل مبالغ فيه، خاصة إذا ثبت أن اللقاحات فاعلة في الوقاية من المرض الشديد. سيتم إحداث القليل من الضرر طويل المدى. وتعد أفضل بكثير من البديل وهو الانتظار والمخاطرة بموجة أوميكرون أسوأ بكثير.