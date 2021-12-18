بريطانيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

شهدت الإصابات المسجلة في بريطانيا بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا والسريعة الانتشار أوميكرون قفزة كبيرة بلغت نحو 25 ألف إصابة بينما بلغ إجمالي عدد المتوفين المسجلين بها سبعة طبقا لأحدث الأرقام اليومية التي أعلنتها السلطات الصحية البريطانية.

وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية اليوم أن الإصابات بأوميكرون بلغت 24968 إصابة حتى الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش يوم 17 ديسمبر بزيادة أكثر من عشرة آلاف إصابة عما تم تسجيله في الأربع والعشرين ساعة السابقة بحسب رويترز.

وبلغ عدد المتوفين المصابين بسلالة أوميكرون سبعة حتى 16 ديسمبر، ارتفاعا من حالة واحدة طبقا للبيانات السابقة من وكالة الأمن الصحي البريطانية والتي كانت حتى 14 ديسمبر كانون الأول. وزاد عدد متلقي العلاج في المستشفيات من أوميكرون من 65 إلى 85.



و أعلن صادق خان رئيس بلدية لندن اليوم "حالة طوارئ" لمساعدة مستشفيات العاصمة على مواجهة زيادة في الإصابات بكوفيد-19 ناجمة عن متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون سريع الانتشار.

واتخذ خان هذه الخطوة، التي تسمح بتنسيق أوثق بين الوكالات العامة المختلفة، بعد أن سجلت بريطانيا أمس الجمعة أكبر زيادة على مدار 24 ساعة في عدد الإصابات الجديدة منذ بدء تفشي الجائحة.

وقال خان إن حالات دخول المستشفيات وتغيب العاملين الصحيين آخذة في الارتفاع، "لذلك اتخذت القرار بالتشاور مع شركائنا لإعلان حالة طوارئ اليوم".

وأضاف "هذا بيان لمدى خطورة الأمور".

كان خان، وهو من حزب العمال المعارض، أعلن مثل هذه الحالة من قبل في يناير كانون الثاني عندما كادت الإصابات المتزايدة أن تجعل المستشفيات غير قادرة على استيعابها.

وتقدر السلطات أن الإصابة بالسلالة أوميكرون تمثل ما يزيد على 80 بالمئة من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في لندن.