ايرينا قفز السعودية.. محفورة في الأذهان  

لا يحلو حديث الجماهير الحاضرة لمنافسات بطولة "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية، دون الحديث عن جمالية وإبداع تصميم الميدان ومرفقاته، تقديم الـ "ارينا" التي احتضنت منافسات البطولة من التاسع من ديسمبر الجاري وحتى اليوم السبت الذي شهد اختتام البطولة، ولا سيما أن الاتحاد السعودي للفروسية نجح مع الشركة المنفذة في انشاءه في 17 يوماً.

ويقع ميدان "قفز السعودية" على مساحة 65 ألف متر مربع، وينقسم لستة أقسام، أبرزها الـ "ايرينا قفز السعودية" ومرافقه من ميدان تسخين وميدان الإعداد، مكاتب اللجان العاملة، ومدرجات المنصة ومنطقة الـ VIP والتي تتسع 200 مشجع، مدرجات الجماهير والتي تتسع 1300 مشجع إضافة لمنطقة الفعاليات المصاحبة ومناطق الخدمات العامة.

وقال المهندس احمد حسين مدير المشاريع في الشركة المنفذة "تم إعداد مخطط مشروع الميدان في خمسة أيام فقط من قبل عشرة مهندسين، وتم العمل على الأرض مباشرة والانتهاء منه بعد 408 ساعة بالضبط، كان العمل فيه لمدة 24 ساعة دون توقف بقرابة 200 عامل ومهندس، بقرابة 2000 معدة ومعدات، وتم استخدام 3000 متر خشب طولي، 6000 متر مسطح الالمنيوم إضافة لـ 9000 متر للخيام"، مشدداَ "هذا التصميم عمل بهذا الشكل لعياد استخدام الميدان في أي وقت وفي أي موقع".

وأوضح المهندس أحمد أن تصميم الميدان مستمد من الهوية السعودية التراثية القديمة وخاصة في شكل المثلثات واللون، وقال "بحثنا عن شكل وطراز يتوافق مع روية المملكة 2030 الا وهو الطراز السلماني الذي يجمع الماضي بالحاضر".

