عدد حضور "مدل بيست" يتجاوز 380 ألف في يومين

أعلنت الجهة المنظمة لمهرجان "مدل بيست" الرياض عن تجاوز حضور ثاني أيام المهرجان الذي يعد أضخم حدث موسيقي في الشرق الأوسط حاجز 200 ألف زائر بواقع زيادة 20 ألف عن اليوم الأول .

وبذلك يصل إجمالي عدد حضور حفلات "مدل بيست" الرياض 380 ألف زائر في أول يومين من أيام المهرجان الذي يختتم غدا .

وأحيا العديد من النجوم العالميين والفنانون العرب عروضهم الفنية والغنائية على 8 مسارح ضخمة جهزت خصيصا لاستضافت هذا الحدث الضخم، وتفاعل الحضور بشكل لافت معها.

يُشار إلى أن مهرجان مدل بيست يستقبل زواره من داخل وخارج المملكة بمجموعة واسعة ومتنوعة من العروض الفنية ومعارض فن محليّة, وعروض ترفيهيّة.