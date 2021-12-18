شركة صينية لتوربينات الرياح توافق على بناء مصانع في بريطانيا 

وافقت شركة مينج يانج سمارت إنيرجي جروب الصينية لتصنيع توربينات الرياح على المساعدة في بناء مصانع في المملكة المتحدة التي تخطط لإضافة 40 جيجا وات يتم توليدها من خلال طاقة الرياح البحرية بحلول 2030.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا بيان أصدرته شركة مينج يانج أمس الجمعة أنها وقعت مذكرة تفاهم مع ممثل وزارة التجارة الدولية البريطانية في الصين للاستثمار في خطة تصنيع شفرات ومنشأة لتجميع التوربينات في المملكة المتحدة. وقالت بلومبرج إن عدد منشآت الرياح البحرية العالمية سوف يرتفع عشرة أضعاف على مدار الـ15 عاما المقبلة وأنه من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة ثاني أكبر سوق بحري في العالم في 2035 بعد الصين.

وترى مينج يانج، وهي حاليا رابع أكبر شركة لتصنيع توربينات في الصين، أن السوق البحري الأوروبي أهم أولوياتها التوسعية في الخارج. وبدأت الشركة في أوروبا ببيع عشرة من توربيناتها بقدرة 3 ميجا وات لشركة رينكسيا الإيطالية.