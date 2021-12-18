"المركزي الإماراتي" يمدد خطة الدعم الاقتصادي المستهدف حتى 30 يونيو

ذكر مصرف الإمارات المركزي اليوم السبت أنه مدد عدة إجراءات ضمن خطة الدعم الاقتصادي المستهدف حتى 30 يونيو لدعم التعافي المستمر لاقتصاد البلاد.

وبحسب "رويترز" قال المركزي الإماراتي في بيان إنه مدد برنامج خطة الدعم الخاص بالإقراض والتمويل الجديد، وكذلك إجراءات التخفيف الاحترازية على متطلبات احتياطي رأس المال والسيولة ومصادر التمويل المستقرة.