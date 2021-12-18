نهضة اقتصادية تعكس مستوى الإنجاز والنماء والازدهار

قال الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، إن إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع وسط جدة ومكوناته ستحقق لمدينة جدة نهضة اقتصادية متنوعة تعكس مستوى الإنجاز والنماء والازدهار.وذكر في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز: "يسعدني ويشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر والعرفان على إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع وسط جدة ومكوناته، التي ستحقق مزيدا من التطور والرقي بأحدث الطرق العصرية والحضارية، ولمدينة جدة نهضة اقتصادية متنوعة تعكس مستوى الإنجاز والنماء والازدهار في عهدكم الميمون تحقيقا لرؤية 2030، وبمتابعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع".واختتم برقيته بالقول "أسأل المولى أن يحفظكم ويسدد جهودكم وأن يبارك فيما تقدمونه، حفظكم الله للوطن والمواطن".وفي برقية مماثلة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير، قال أمير منطقة مكة المكرمة "يسعدني ويشرفني أن أرفع لكم أسمى آيات الشكر والعرفان على إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع وسط جدة وما سيحققه ذلك من صناعة وجهة عالمية في قلب جدة باستثمارات داخلية وخارجية ستسهم في تطوير وتشغيل قطاعات اقتصادية، ولها الأثر المباشر في جودة الخدمات لزوار وأهالي مدينة جدة، وذلك بفضل الله ثم بفضل جهودكم لتحقيق رؤية 2030، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين".وفي سياق متصل، قال الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يسعدني ويشرفني أن أرفع لكم أسمى آيات الشكر والتقدير نظير إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع وسط جدة، الذي سيكون له دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة لتكون محافظة جدة واجهة عالمية جاذبة تسهم في تعزيز مكانتها على الأصعدة كافة، وصولا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تعكس مستوى الإنجاز والنماء والازدهار في عهدكم الميمون، بمتابعة ولي العهد سائلا المولى- عز وجل - أن يحفظكم وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره".كما رفع الأمير بدر بن سلطان برقية مماثلة للأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة شركة وسط جدة للتطوير، جاء فيها: "يسعدني ويشرفني أن أرفع لكم أسمى آيات الشكر والتقدير نظير إطلاق المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع وسط جدة، التي ستكون واجهة عالمية جاذبة تسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى ما يوفره المشروع من بيئة محفزة تعكس الوجه الحضاري للمملكة، وما وصلت إليه من تقدم وازدهار، وذلك بفضل الله ثم بفضل جهودكم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين".