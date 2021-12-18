إخفاق أوروبي في التوصل لاتفاق بشأن أزمة الغاز وارتفاعات الأسعار غير المسبوقة

لم يتمكن زعماء الاتحاد الأوروبي من التوصل لاتفاق بشأن كيفية التعامل مع أزمة الغاز غير المسبوقة، التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، بعدما طالبت بولندا والتشيك بتحرك أقوى لوضع حد لتكاليف التلوث.وبعد جولتين من المحادثات المحتدمة خلال قمة أوروبية عقدت في بروكسل، تخلى زعماء حكومات الاتحاد عن خطط بتبني بيان بشأن أزمة الطاقة، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس.وقال مسؤولان مطلعان على سير المحادثات: إنه ظهر أن الخلافات بين الزعماء بشأن تقييم تكاليف الزيادة في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، لا يمكن التغلب عليها.واتخذت معظم دول التكتل، الذي يضم إجمالا 27 دولة، بالفعل تدابير وطنية لتخفيف تداعيات الأزمة على الشركات والمستهلكين، بما يشمل خفض الضرائب، وتقديم دعم مباشر لأغلب الأسر المتضررة.وقال ماتيوش مورافيتسكي، رئيس الوزراء البولندي للصحافيين بعد القمة: "انتهى نظام تجارة الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي، وصار لا يعمل، آمل أن تكون بولندا، ألهمت بشكل ناجح، بفضل دعم من بعض الدول، المفوضية الأوروبية والدول الأخرى من أجل إعادة التفكير في النظام".ويتضمن البرنامج الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات وتجارتها خفض حدود التلوث على أكثر من 11 ألف منشأة مملوكة للمصنعين وجهات توليد الطاقة وشركات الطيران.وأكد فيكتور أوربان، رئيس الوزراء المجري في مقطع فيديو على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي: "كدنا نتعارك بشأن الأمر الأكثر أهمية، المتعلق بأسعار الطاقة، أصر التشيك وبولندا وسلوفاكيا، ونحن- المجريين - على أنه يجب علينا وقف زيادة أسعار الطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز، ويجب علينا إزاحة المضاربين من النظام".ولكن بولندا، التي تعتمد بشكل كبير على الفحم في إنتاج الكهرباء، لم تجد دعما لمطالبها بالسماح بانسحاب مؤقت من برنامج الاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات.وفي الصين ثاني أكبر مصدر للانبعاثات بعد الولايات المتحدة، قالت بورصة شنغهاي للبيئة والطاقة، إن "سوق تجارة الكربون في الصين شهدت إجمالي حجم تداولات تجاوز 107 ملايين طن".وسجلت سوق الكربون تداول إجمالي 107 ملايين طن، و4.43 مليار يوان "نحو 695 مليون دولار" من قيمة التداول، وذلك بنهاية العمل الأربعاء الماضي، اليوم الـ102 للتداول منذ تشغيل السوق في 16 تموز (يوليو) الماضي.